https://ria.ru/20220127/napadeniya-1769850367.html

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России - РИА Новости, 27.01.2022

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России

стало известно, что в Нижнем Новгороде по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу задержаны трое подростков 16-17 лет. По версии следствия, они... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:41

2022-01-27T18:41

2022-01-27T18:40

происшествия

справки

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769848292_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_0348f5b0bedd1a514b13e7713fac4968.jpg

202227 января стало известно, что в Нижнем Новгороде по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу задержаны трое подростков 16-17 лет. По версии следствия, они вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода для убийства нескольких лиц на почве ненависти. В декабре 2021 – январе 2022 года подозреваемые сообща выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе – и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников, а также определили дату нападения. Их противоправные действия были выявлены и пресечены. В отношении подростков возбуждено уголовное дело. 20219 декабря Мещанский суд Москвы арестовал 18-летнего Арсения Кураева, планировавшего нападение на школу, в которой учился. По данным СМИ, об этом он написал в соцсетях. Мужчина был задержан на подходе к учебному заведению, у него нашли пневматический пистолет, газовые баллончики и ножи. Кураеву предъявлено обвинение в покушении на хулиганство с применением оружия или предметов, похожих на него. 23 ноября в Казани задержали подростка за подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. Уголовное дело открыли по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. У подростка дома изъяли пневматическую винтовку, а в истории поиска в интернете нашли "запросы о переделке данного вида оружия в боевое". Кроме того, молодой человек искал материалы о нападениях на школы. Как уточнили в ФСБ, задержанный сообщил, что к массовому убийству его в мессенджере Telegram склонял некий Ярослав Овсюк с Украины. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц, за это может грозить до десяти лет лишения свободы. https://ria.ru/20211123/kazan-1760427325.html20 сентября в Вологде в одном из мессенджеров был выявлен чат, где "размещались тексты и изображения о намерении пользователя в одном из учебных заведений областного центра осуществить расстрел людей". По данным следствия, общаясь с подписчиками, этот пользователь упоминал выбор одной из гимназий и обговаривал предполагаемую дату преступления, утверждало следствие. При этом скриншоты электронных страниц с пользовательским чатом "стали массово распространяться среди населения". 27 сентября стало известно, что несовершеннолетнего, подозреваемого в публикации данных о планируемом массовом убийстве, задержали в Крыму. Было возбуждено уголовное дело. По данным СК, информацию опубликовал 15-летний житель Крыма. В ходе допроса он сообщил, что нападение не планировал, средств на это не имеет, а информацию публиковал из мести знакомой, которая переписывалась с жителем Вологды.24 марта в Сочи силовики задержали учащегося одного из лицеев города, который рассказал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников. Дома у подростка нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник. Как следует из видео ФСБ, подросток создал сообщество в "ВКонтакте", где рассказывал о своих экспериментах, показывал фото и видео опытов, жаловался на ожоги.10 марта стало известно, что в Пензенской области сотрудники ФСБ задержали 16-летнего школьника, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. При обыске у него нашли охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. Подросток заявил, что он планировал совершить теракт в апреле 2021 года против своих одноклассников, а также тех, кто помешает ему. По данным Следственного комитета РФ, школьником двигало чувство неприязни к одноклассникам и педагогам, было заведено дело о приготовлении к террористическому акту.21 января стало известно о задержании в Подмосковье двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в Люберцах. Молодых людей вычислили по интернет-переписке. По данным СМИ, нападавшим по 16 лет. Один из них – ученик десятого класса средней школы, второй – учащийся первого курса колледжа. Оба из хороших семей, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали и на учете не состояли. У подозреваемых нашли два самодельных орудия для стрельбы, девять петард с металлическими пулями и тактические перчатки. Отмечается, что у подростков возникла идея нападения на учебное заведение после просмотра тематических роликов на YouTube.20209 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 18-летнего жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение. У него изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях". Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Суд арестовал молодого человека до 8 февраля 2021 года. Материалы дела переданы для дальнейшего расследования в региональное следственное управление СК РФ. В декабре 2021 года началось рассмотрение уголовного дела в отношении молодого человека в суде.4 сентября в Минусинском районе Красноярского края по подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя. В Следственном комитете сообщили, что подросток готовил взрыв в школе. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. В частности, подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств. 9 декабря стало известно, что по решению Железнодорожного суда Красноярска подросток отправлен на лечение в психиатрический стационар. Об этом ходатайствовал следователь.4 сентября стало известно, что ФСБ предотвратила массовые убийства в учебных заведениях в нескольких регионах. Спецслужбами были задержаны 13 человек, которые помимо нападений в учебных заведениях готовили преступления в зданиях силовых структур и в людных местах. Одна из запланированных атак должна была состояться 1 сентября на школьной линейке. 11 из 13 задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей. Их преступные планы подтвердились личными дневниками и информацией в гаджетах. Изъяты инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие. О мотивах задержанных ФСБ не сообщает, их возраст не называется.15 июня ФСБ сообщила о задержании в Волгограде 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. У него также изъяли средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения. По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и городских пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. По информации Следственного комитета России, задержанный подросток планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым он враждовал, а также "иных лиц". Против подростка было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Ему также грозит статья о подготовке убийства двух и более человек. СК считает, что у задержанного могли быть сообщники. По решению суда подросток был арестован. 8 апреля 2021 года стало известно, что подросток по решению суда был переведен в психиатрическую больницу до 11 июня. Затем суд вернул его дело в прокуратуру и изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Но 29 октября по ходатайству следствия Центральный районный суд Волгограда снова поместил его под стражу. 18 ноября Волгоградский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, и подросток был выпущен из СИЗО, а затем отправил школьника под домашний арест. 24 ноября суд снова направил его на лечение в психиатрическую больницу.22 апреля ФСБ сообщила о задержании жителя Тюменской области, 2001 года рождения, за подготовку массового убийства в учебном заведении региона. По информации ведомства, у задержанного было изъято гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерение совершить преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели. По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, молодой человек был признан невменяемым. Суд постановил применить к нему принудительное лечение в психиатрической больнице.16 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Задержанный 2006 года рождения. Подросток подтвердил, что изъятое при обыске принадлежит ему. Он также заявил, что оружие было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 апреля. По версии следствия, в интернете он нашел инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу. В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него было выявлено психическое заболевание.23 марта ФСБ сообщила, что двое молодых людей, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине. В ходе обысков у них изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи. Позднее стало известно, что одного из задержанных юношей отчислили в 2019 году из Сахалинского горного техникума, второй – был студентом техникума. Дело сахалинских студентов было передано в центральный аппарат СК России.26 февраля стало известно, что в Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести. По данным ФСБ, оба несовершеннолетних – граждане России 2005 года рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья. Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. В дальнейшем подростки заявили, что обрез нашли случайно и никаких нападений не планировали. Обоих 26 февраля заключили под стражу до 25 апреля, но областной суд 12 марта в порядке апелляции освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом. 28 октября саратовский областной суд не стал продлевать домашний арест школьнику, участвовавшему, по версии УФСБ, в подготовке массового убийства в школе. Продлевать меру пресечения второго подростка - запрет определенных действий, суд также не стал.18 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении подготовки двух терактов в образовательных учреждениях Керчи. Силовики задержали двух подозреваемых: подростков 2004 и 2003 года рождения. По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. По данным следователей, в целях совершения преступлений подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы "смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным преступлениям. Подростки находятся под арестом.В конце января стало известно, что в закрытом городе Снежинске Челябинской области силовики предотвратили покушение на школу, которое готовили два одноклассника. По данным СМИ, два девятиклассника готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва подростки предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью. По данным правоохранительных органов, школьники готовились к покушению на школу с начала учебного года. Планы подростков вскрылись случайно в результате профилактических мероприятий, которые проводили в школах.27 января полицией Костромы были обнаружены трое подростков, которые планировали устроить стрельбу в школе. В ходе оперативных мероприятий полицейские получили информацию о 15-летнем подростке, увлекающемся экстремистскими идеями и интересующемся темой насилия в учебных заведениях. Он собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми обсуждал проведение акции "скулшутинга" в родной школе. После установления личностей всех участников группы, у них были изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся акции. Семьи подростков были взяты сотрудниками на особый контроль.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, справки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), преступления