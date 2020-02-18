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Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в школах в Керчи
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РИА Новости

Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в школах в Керчи

21:48 18.02.2020 (обновлено: 22:05 18.02.2020)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки провести все следственные действия по делу о подготовке терактов в двух школах Керчи, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
"Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщила Петренко.
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По данным следователей, в целях совершения преступлений подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы "смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным преступлениям.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю принять к производству уголовное дело возбужденное следственными органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения", - добавляется в сообщении.
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КерчьСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияПроисшествия
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