Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в школах в Керчи

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки провести все следственные действия по делу о подготовке терактов в двух школах Керчи , рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщила Петренко.

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По данным следователей, в целях совершения преступлений подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы "смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным преступлениям.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю принять к производству уголовное дело возбужденное следственными органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения", - добавляется в сообщении.

Дело возбуждено по статьям "приготовление к преступлению" и "покушение на преступление и террористический акт".