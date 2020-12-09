https://ria.ru/20201209/zaderzhanie-1588392546.html

ФСБ предотвратила в Туле нападение на учебное заведение

ФСБ предотвратила в Туле нападение на учебное заведение

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 18-летнего жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:58

2020-12-09T12:58

2020-12-09T16:33

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тула

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 18-летнего жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение.У него изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях", сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о том, как дополнительно квалифицировать действия задержанного.

https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html

тула

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тула, происшествия