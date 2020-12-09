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ФСБ предотвратила в Туле нападение на учебное заведение
ФСБ предотвратила в Туле нападение на учебное заведение
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 18-летнего жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:58
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тула
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 18-летнего жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение.У него изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях", сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о том, как дополнительно квалифицировать действия задержанного.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тула, происшествия

ФСБ предотвратила в Туле нападение на учебное заведение

12:58 09.12.2020 (обновлено: 16:33 09.12.2020)
 
© Фото : ФСБ РФЗадержание жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение
Задержание жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : ФСБ РФ
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 18-летнего жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение.
У него изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях", сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 12:11
Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о том, как дополнительно квалифицировать действия задержанного.
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТулаПроисшествия
 
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