https://ria.ru/20201209/zaderzhanie-1588392546.html
ФСБ предотвратила в Туле нападение на учебное заведение
ФСБ предотвратила в Туле нападение на учебное заведение
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 18-летнего жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:58
2020-12-09T12:58
2020-12-09T16:33
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тула
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 18-летнего жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение.У него изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях", сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о том, как дополнительно квалифицировать действия задержанного.
https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тула, происшествия