ФСБ предотвратила нападение на учебное заведение в Тюменской области

У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Намерение совершить преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц".