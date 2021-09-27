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В Крыму задержали подростка, угрожавшего расстрелом в школе в Вологде
В Крыму задержали подростка, угрожавшего расстрелом в школе в Вологде - РИА Новости, 27.09.2021
В Крыму задержали подростка, угрожавшего расстрелом в школе в Вологде
Несовершеннолетний, подозреваемый в публикации данных о планируемом массовом убийстве в одной из школ в Вологде, задержан, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:05
2021-09-27T18:05
2021-09-27T18:18
происшествия
республика крым
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Несовершеннолетний, подозреваемый в публикации данных о планируемом массовом убийстве в одной из школ в Вологде, задержан, сообщает региональное управление СК.Как ранее информировало ведомство, 20 сентября в одном из мессенджеров был выявлен чат, где "размещались тексты и изображения о намерении пользователя в одном из учебных заведений областного центра осуществить расстрел людей". Общаясь с подписчиками, этот пользователь упоминал выбор одной из гимназий и обговаривал предполагаемую дату преступления, утверждало следствие. При этом скриншоты электронных страниц с пользовательским чатом "стали массово распространяться среди населения", отмечает региональное следственное управление. Было возбуждено уголовное дело."Следователями СУ СК России фигурант уголовного дела был задержан и допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.По данным следствия, информацию опубликовал 15-летний житель Крыма. В ходе допроса он сообщил, что нападение не планировал, средств на это не имеет, а информацию публиковал из мести знакомой, которая переписывалась с жителем Вологды.
https://ria.ru/20210924/ugrozy-1751585859.html
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происшествия, республика крым, вологда, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:05 27.09.2021 (обновлено: 18:18 27.09.2021)
В Крыму задержали подростка, угрожавшего расстрелом в школе в Вологде
В Крыму задержали подозреваемого в публикации угроз о расстреле людей в вологодской школе