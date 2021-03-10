https://ria.ru/20210310/terakt-1600590560.html
ФСБ задержала школьника, готовившего теракт в Пензенской области
ФСБ задержала школьника, готовившего теракт в Пензенской области
В Пензенской области предотвратили теракт в учебном заведении, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:44
2021-03-10T12:44
2021-03-10T13:28
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600600620_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_19061c2653b2dfb37005abd9be1758ee.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Пензенской области предотвратили теракт в учебном заведении, сообщили в ФСБ.Сотрудники службы задержали 16-летнего школьника, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. При обыске у него нашли охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. Разрешения на хранение оружия у подростка нет.Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, вину он не признает.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова рассказала РИА Новости, что школьник из многодетной семьи, отрицательных характеристик не имеет.Последний раз вооруженное нападение на учебное заведение в России предотвратили в конце января, тогда в Люберецком районе Подмосковья задержали двух подростков, вычислить их удалось по переписке в Сети.Ранее в декабре ФСБ раскрыла аналогичный план 18-летнего жителя Тулы, у него нашли обрез охотничьего ружья и телефон с инструкциями. Всего за последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — свыше 20.
https://ria.ru/20210121/napadeniya-1594011868.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600600620_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a925e40a3329332b9b979c61e68f35c5.jpg
Признание подростка, планировавшего вооруженное нападение на одноклассников. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео, на котором пензенский подросток говорит, что в апреле собирался расстрелять одноклассников из ружья.
2021-03-10T12:44
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, происшествия
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
В Пензенской области
предотвратили теракт в учебном заведении, сообщили в ФСБ
.
Сотрудники службы задержали 16-летнего школьника, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников.
При обыске у него нашли охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. Разрешения на хранение оружия у подростка нет.
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, вину он не признает.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова рассказала РИА Новости, что школьник из многодетной семьи, отрицательных характеристик не имеет.
Последний раз вооруженное нападение на учебное заведение в России предотвратили в конце января, тогда в Люберецком районе Подмосковья
задержали двух подростков, вычислить их удалось по переписке в Сети.
Ранее в декабре ФСБ раскрыла аналогичный план 18-летнего жителя Тулы
, у него нашли обрез охотничьего ружья и телефон с инструкциями.
Всего за последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — свыше 20.