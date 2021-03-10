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ФСБ задержала школьника, готовившего теракт в Пензенской области
ФСБ задержала школьника, готовившего теракт в Пензенской области
В Пензенской области предотвратили теракт в учебном заведении, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:44
2021-03-10T13:28
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Пензенской области предотвратили теракт в учебном заведении, сообщили в ФСБ.Сотрудники службы задержали 16-летнего школьника, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. При обыске у него нашли охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. Разрешения на хранение оружия у подростка нет.Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, вину он не признает.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова рассказала РИА Новости, что школьник из многодетной семьи, отрицательных характеристик не имеет.Последний раз вооруженное нападение на учебное заведение в России предотвратили в конце января, тогда в Люберецком районе Подмосковья задержали двух подростков, вычислить их удалось по переписке в Сети.Ранее в декабре ФСБ раскрыла аналогичный план 18-летнего жителя Тулы, у него нашли обрез охотничьего ружья и телефон с инструкциями. Всего за последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — свыше 20.
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пензенская область
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Признание подростка, планировавшего вооруженное нападение на одноклассников. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео, на котором пензенский подросток говорит, что в апреле собирался расстрелять одноклассников из ружья.
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, происшествия

ФСБ задержала школьника, готовившего теракт в Пензенской области

12:44 10.03.2021 (обновлено: 13:28 10.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Пензенской области предотвратили теракт в учебном заведении, сообщили в ФСБ.
Сотрудники службы задержали 16-летнего школьника, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников.
При обыске у него нашли охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. Разрешения на хранение оружия у подростка нет.
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, вину он не признает.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова рассказала РИА Новости, что школьник из многодетной семьи, отрицательных характеристик не имеет.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в Пензенской области. Кадр видео
ФСБ РФ предотвратила теракт в Пензенской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
ФСБ РФ предотвратила теракт в Пензенской области. Кадр видео
Последний раз вооруженное нападение на учебное заведение в России предотвратили в конце января, тогда в Люберецком районе Подмосковья задержали двух подростков, вычислить их удалось по переписке в Сети.
Ранее в декабре ФСБ раскрыла аналогичный план 18-летнего жителя Тулы, у него нашли обрез охотничьего ружья и телефон с инструкциями.
Всего за последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — свыше 20.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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