https://ria.ru/20210310/terakt-1600590560.html

ФСБ задержала школьника, готовившего теракт в Пензенской области

ФСБ задержала школьника, готовившего теракт в Пензенской области

В Пензенской области предотвратили теракт в учебном заведении, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:44

2021-03-10T12:44

2021-03-10T13:28

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Пензенской области предотвратили теракт в учебном заведении, сообщили в ФСБ.Сотрудники службы задержали 16-летнего школьника, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. При обыске у него нашли охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. Разрешения на хранение оружия у подростка нет.Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, вину он не признает.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова рассказала РИА Новости, что школьник из многодетной семьи, отрицательных характеристик не имеет.Последний раз вооруженное нападение на учебное заведение в России предотвратили в конце января, тогда в Люберецком районе Подмосковья задержали двух подростков, вычислить их удалось по переписке в Сети.Ранее в декабре ФСБ раскрыла аналогичный план 18-летнего жителя Тулы, у него нашли обрез охотничьего ружья и телефон с инструкциями. Всего за последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — свыше 20.

https://ria.ru/20210121/napadeniya-1594011868.html

пензенская область

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Признание подростка, планировавшего вооруженное нападение на одноклассников. Кадры ФСБ ФСБ публикует видео, на котором пензенский подросток говорит, что в апреле собирался расстрелять одноклассников из ружья. 2021-03-10T12:44 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, происшествия