В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. ФСБ опубликовала видео обыска, на котором заметно, что на рабочем столе компьютера подростка изображен убийца из Керчи Владислав Росляков с ружьем в майке с надписью "Ненависть".
© ФСБ РФКадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
© ФСБ РФ
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Именно такую футболку носил Росляков в день массового убийства, впоследствии она стала узнаваемым среди подростков образом.
Подготовка нападения
"Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", — рассказали в ФСБ.
По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и городских пустырях.
"Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", — добавили в СК.
Могли быть сообщники
Подростка арестовали до 11 августа. Против него возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Подростку также может грозить статья о подготовке убийства двух и более человек.
СК считает, что у задержанного могли быть сообщники.