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В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
2020-06-15T15:16
предотвращение нападения на школу в волгограде
происшествия
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От безделья молодь с ума сходит. В лихие 90-е на ум такое придти не могло.
63
Или многие современные родители просто считают, что ну его это воспитание, пусть этим занимается школа/правительство/телевизор/интернет/улица (нужное подчеркнуть).
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Задержание подростка, подозреваемого в планировании массового убийства
В Волгограде предотвратили массовое убийство в школе По данным ФСБ, задержан местный подросток 14-15 лет, судя по году рождения (2005-й) У него изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие Также у него нашли записи с инструкциями по изготовлению бомб и по организации массовых убийств в школах – сделал ли он их сам или где-то получил, не уточняется Были ли у задержанного сообщники, не говорится. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки, готовятся материалы о подготовке к массовому убийству За последние месяцы подобные нападения были предотвращены в школах и колледжах Тюменской области, Красноярска, Сахалина, Саратова, Керчи и других городов.
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2020-06-15T13:05
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предотвращение нападения на школу в волгограде, происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

13:05 15.06.2020 (обновлено: 15:16 15.06.2020)
26972
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. ФСБ опубликовала видео обыска, на котором заметно, что на рабочем столе компьютера подростка изображен убийца из Керчи Владислав Росляков с ружьем в майке с надписью "Ненависть".
© ФСБ РФКадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
© ФСБ РФ
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Именно такую футболку носил Росляков в день массового убийства, впоследствии она стала узнаваемым среди подростков образом.

Подготовка нападения

"Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", — рассказали в ФСБ.
По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и городских пустырях.
Задержание подростка, подозреваемого в планировании массового убийства
Вчера, 12:00
ФСБ показала арсенал подростка, планировавшего нападение в Волгограде
"Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", — добавили в СК.

Могли быть сообщники

Подростка арестовали до 11 августа. Против него возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Подростку также может грозить статья о подготовке убийства двух и более человек.
СК считает, что у задержанного могли быть сообщники.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 11:18
У задержанного в Волгограде подростка изъяли 18 коктейлей Молотова
3081113527
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Предотвращение нападения на школу в ВолгоградеПроисшествия
Популярные комментарии
От безделья молодь с ума сходит. В лихие 90-е на ум такое придти не могло.
15 июня, 13:44
uupiterart
50102010
Или многие современные родители просто считают, что ну его это воспитание, пусть этим занимается школа/правительство/телевизор/интернет/улица (нужное подчеркнуть).
15 июня, 15:23
ЕВЕгор Воронин
2602400
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