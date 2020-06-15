В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.

При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. ФСБ опубликовала видео обыска, на котором заметно, что на рабочем столе компьютера подростка изображен убийца из Керчи Владислав Росляков с ружьем в майке с надписью "Ненависть".

© ФСБ РФ Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде © ФСБ РФ Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде

Именно такую футболку носил Росляков в день массового убийства, впоследствии она стала узнаваемым среди подростков образом.

Подготовка нападения

"Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", — рассказали в ФСБ

По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и городских пустырях.

"Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", — добавили в СК

Могли быть сообщники

Подростка арестовали до 11 августа. Против него возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Подростку также может грозить статья о подготовке убийства двух и более человек.