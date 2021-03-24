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В Сочи задержали подростка, планировавшего нападение на лицей
В Сочи задержали подростка, планировавшего нападение на лицей
В Сочи силовики задержали лицеиста, который рассказал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников, сообщает ФСБ. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:48
2021-03-24T13:16
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сочи
происшествия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Сочи силовики задержали лицеиста, который рассказал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников, сообщает ФСБ.Как следует из опубликованного службой видео, подросток создал сообщество во "ВКонтакте", где делился опытом изготовления самодельных бомб, показывал фото и видео экспериментов, жаловался на ожоги.Дома у него нашли взрывчатку и ее компоненты, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник. Уголовное дело пока не возбуждено.ФСБ и СК регулярно сообщают о предотвращении нападений школьников и студентов в учебных заведениях. Так, в начале марта силовики задержали 16-летнего подростка в Пензенской области, готовившего теракт из "неприязни и враждебности к одноклассникам и педагогам".В конце декабря спецслужбы предотвратили инцидент в Тамбове: там 17-летний ученик колледжа, которого следствие считало "сторонником деструктивных субкультур", пытался смастерить бомбу в домашней лаборатории.Еще один случай произошел в сентябре в Красноярском крае: там задержали 15-летнего жителя Минусинского района, которого заподозрили в подготовке взрыва в школе. Он успел сделать четыре бомбы, а преступление планировал на весну. Впоследствии по решению суда его отправили в психбольницу.
https://ria.ru/20210319/fsb-1601924144.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сочи, происшествия

В Сочи задержали подростка, планировавшего нападение на лицей

09:48 24.03.2021 (обновлено: 13:16 24.03.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкУчащийся одного из лицеев города Сочи, задержанный сотрудниками ФСБ РФ
Учащийся одного из лицеев города Сочи, задержанный сотрудниками ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Учащийся одного из лицеев города Сочи, задержанный сотрудниками ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Сочи силовики задержали лицеиста, который рассказал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников, сообщает ФСБ.
Как следует из опубликованного службой видео, подросток создал сообщество во "ВКонтакте", где делился опытом изготовления самодельных бомб, показывал фото и видео экспериментов, жаловался на ожоги.
Дома у него нашли взрывчатку и ее компоненты, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник.
Уголовное дело пока не возбуждено.
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ФСБ и СК регулярно сообщают о предотвращении нападений школьников и студентов в учебных заведениях. Так, в начале марта силовики задержали 16-летнего подростка в Пензенской области, готовившего теракт из "неприязни и враждебности к одноклассникам и педагогам".
В конце декабря спецслужбы предотвратили инцидент в Тамбове: там 17-летний ученик колледжа, которого следствие считало "сторонником деструктивных субкультур", пытался смастерить бомбу в домашней лаборатории.
Еще один случай произошел в сентябре в Красноярском крае: там задержали 15-летнего жителя Минусинского района, которого заподозрили в подготовке взрыва в школе. Он успел сделать четыре бомбы, а преступление планировал на весну. Впоследствии по решению суда его отправили в психбольницу.
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