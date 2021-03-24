https://ria.ru/20210324/zaderzhanie-1602584770.html

В Сочи задержали подростка, планировавшего нападение на лицей

В Сочи задержали подростка, планировавшего нападение на лицей

В Сочи силовики задержали лицеиста, который рассказал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников, сообщает ФСБ. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T09:48

2021-03-24T09:48

2021-03-24T13:16

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сочи

происшествия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Сочи силовики задержали лицеиста, который рассказал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников, сообщает ФСБ.Как следует из опубликованного службой видео, подросток создал сообщество во "ВКонтакте", где делился опытом изготовления самодельных бомб, показывал фото и видео экспериментов, жаловался на ожоги.Дома у него нашли взрывчатку и ее компоненты, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник. Уголовное дело пока не возбуждено.ФСБ и СК регулярно сообщают о предотвращении нападений школьников и студентов в учебных заведениях. Так, в начале марта силовики задержали 16-летнего подростка в Пензенской области, готовившего теракт из "неприязни и враждебности к одноклассникам и педагогам".В конце декабря спецслужбы предотвратили инцидент в Тамбове: там 17-летний ученик колледжа, которого следствие считало "сторонником деструктивных субкультур", пытался смастерить бомбу в домашней лаборатории.Еще один случай произошел в сентябре в Красноярском крае: там задержали 15-летнего жителя Минусинского района, которого заподозрили в подготовке взрыва в школе. Он успел сделать четыре бомбы, а преступление планировал на весну. Впоследствии по решению суда его отправили в психбольницу.

https://ria.ru/20210319/fsb-1601924144.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/fsb-1601587010.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сочи, происшествия