https://ria.ru/20210408/podrostok-1727413851.html

Школьника, планировавшего теракт в Волгограде, перевели на лечение

Школьника, планировавшего теракт в Волгограде, перевели на лечение

Подростка, обвиняемого в подготовке теракта в школе Волгограда, перевели по решению суда из СИЗО в психиатрическую больницу, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:32

2021-04-08T17:32

2021-04-08T17:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 8 апр – РИА Новости. Подростка, обвиняемого в подготовке теракта в школе Волгограда, перевели по решению суда из СИЗО в психиатрическую больницу, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Екатерина Вальковская."Центральный районный суд Волгограда огласил постановление о переводе несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступлений ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых устройств – ред.) , ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств – ред.), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению – ред.), ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт – ред.), из ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Волгоградской области в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, с учётом срока предварительного следствия до 11 мая 2021 года", - сообщила Вальковская.ФСБ России в июне 2020 года сообщала, что в Волгограде задержан подросток за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на городских пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. По информации СК, он планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым был конфликт, также у него могли быть сообщники. Против подростка было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Ему грозила статья о подготовке убийства двух и более человек. По решению суда подросток был арестован.Уполномоченная по правам ребенка сообщала, что семья подростка не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, до ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни.

https://ria.ru/20210324/zaderzhanie-1602584770.html

россия

волгоград

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание подростка, подозреваемого в планировании массового убийства В Волгограде предотвратили массовое убийство в школе По данным ФСБ, задержан местный подросток 14-15 лет, судя по году рождения (2005-й) У него изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие Также у него нашли записи с инструкциями по изготовлению бомб и по организации массовых убийств в школах – сделал ли он их сам или где-то получил, не уточняется Были ли у задержанного сообщники, не говорится. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки, готовятся материалы о подготовке к массовому убийству За последние месяцы подобные нападения были предотвращены в школах и колледжах Тюменской области, Красноярска, Сахалина, Саратова, Керчи и других городов. 2021-04-08T17:32 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, волгоградская область, происшествия