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У подростка в Пензенской области нашли футболку с надписью "Ненависть"
У подростка в Пензенской области нашли футболку с надписью "Ненависть"
У задержанного в Пензенской области подростка, признавшегося в подготовке теракта в школе, нашли футболку с надписью "Ненависть" - в такой же Владислав Росляков РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:00
2021-03-10T14:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
беслан
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У задержанного в Пензенской области подростка, признавшегося в подготовке теракта в школе, нашли футболку с надписью "Ненависть" - в такой же Владислав Росляков застрелил 20 человек в керченском колледже осенью 2018 года.Футболка с надписью, сделанной характерным шрифтом - таким же, как у Рослякова, - запечатлена на видео ФСБ. На нем же молодой человек в присутствии, вероятно, мамы на камеру признается, что планировал устроить "совершить убийство с ружьем… в апреле 2021 года на своих одноклассников, а также на тех, кто помешает мне".Такую футболку носил Росляков в день массового убийства. Изображение подобной же футболки на компьютере в июне 2020 года находили у задержанного в Волгограде 14-летнего мальчика, также планировавшего нападение на школу.В интернете встречаются сообщения об их продаже. Нанести на футболку можно любое изображение по желанию заказчика, но самые ходовые продавцы заказывают заранее.Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года: студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв, после чего застрелил 20 человек и ранил более 50. Это крупнейшее массовое убийство в российских учебных заведениях со времен теракта в Беслане (2004 год).
https://ria.ru/20210310/ubiystvo-1600597297.html
https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599892322.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, беслан, пензенская область, происшествия

У подростка в Пензенской области нашли футболку с надписью "Ненависть"

14:00 10.03.2021
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФутболка с надписью "ненависть", изъятая у причастного к подготовке террористического акта в образовательном учреждении в Пензенской области. Кадр видео
Футболка с надписью ненависть, изъятая у причастного к подготовке террористического акта в образовательном учреждении в Пензенской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У задержанного в Пензенской области подростка, признавшегося в подготовке теракта в школе, нашли футболку с надписью "Ненависть" - в такой же Владислав Росляков застрелил 20 человек в керченском колледже осенью 2018 года.
Футболка с надписью, сделанной характерным шрифтом - таким же, как у Рослякова, - запечатлена на видео ФСБ. На нем же молодой человек в присутствии, вероятно, мамы на камеру признается, что планировал устроить "совершить убийство с ружьем… в апреле 2021 года на своих одноклассников, а также на тех, кто помешает мне".
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Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
Такую футболку носил Росляков в день массового убийства. Изображение подобной же футболки на компьютере в июне 2020 года находили у задержанного в Волгограде 14-летнего мальчика, также планировавшего нападение на школу.
В интернете встречаются сообщения об их продаже. Нанести на футболку можно любое изображение по желанию заказчика, но самые ходовые продавцы заказывают заранее.
Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года: студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв, после чего застрелил 20 человек и ранил более 50. Это крупнейшее массовое убийство в российских учебных заведениях со времен теракта в Беслане (2004 год).
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