https://ria.ru/20210310/podrostok-1600609118.html

У подростка в Пензенской области нашли футболку с надписью "Ненависть"

У подростка в Пензенской области нашли футболку с надписью "Ненависть"

У задержанного в Пензенской области подростка, признавшегося в подготовке теракта в школе, нашли футболку с надписью "Ненависть" - в такой же Владислав Росляков РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:00

2021-03-10T14:00

2021-03-10T14:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

волгоград

беслан

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У задержанного в Пензенской области подростка, признавшегося в подготовке теракта в школе, нашли футболку с надписью "Ненависть" - в такой же Владислав Росляков застрелил 20 человек в керченском колледже осенью 2018 года.Футболка с надписью, сделанной характерным шрифтом - таким же, как у Рослякова, - запечатлена на видео ФСБ. На нем же молодой человек в присутствии, вероятно, мамы на камеру признается, что планировал устроить "совершить убийство с ружьем… в апреле 2021 года на своих одноклассников, а также на тех, кто помешает мне".Такую футболку носил Росляков в день массового убийства. Изображение подобной же футболки на компьютере в июне 2020 года находили у задержанного в Волгограде 14-летнего мальчика, также планировавшего нападение на школу.В интернете встречаются сообщения об их продаже. Нанести на футболку можно любое изображение по желанию заказчика, но самые ходовые продавцы заказывают заранее.Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года: студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв, после чего застрелил 20 человек и ранил более 50. Это крупнейшее массовое убийство в российских учебных заведениях со времен теракта в Беслане (2004 год).

https://ria.ru/20210310/ubiystvo-1600597297.html

https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599892322.html

волгоград

беслан

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, беслан, пензенская область, происшествия