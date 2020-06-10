Готовившего теракт в Красноярске подростка признали психически нездоровым

КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Подросток, готовивший теракт в Красноярске, психически нездоров и нуждается в лечении, сообщает ГСУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в Красноярске в апреле силовики задержали 14-летнего подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него были изъяты самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему. Он был арестован до 15 июня.
"В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в январе у подростка возникла идея о совершении в апреле 2020 года в Красноярске террористического акта с помощью самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья. В интернете он нашел инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу.
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Следователи завершили расследование уголовных дел, возбужденных региональным главком УФСБ России в отношении подростка по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд.