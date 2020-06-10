Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572723439.html
Готовившего теракт в Красноярске подростка признали психически нездоровым
2020-06-10T08:29
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570175899_25:0:771:420_1200x0_80_0_0_f602df12e3d034eafb4eff6aa41ccec7.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200417/1570163231.html
красноярск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572723439.html?chat_room_id=1572723439
Новости
ru-RU
898
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570175899_25:0:771:420_1200x0_80_0_0_f602df12e3d034eafb4eff6aa41ccec7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570175899_119:0:756:478_1200x0_80_0_0_4dbcbc278cd8b8085e858a11f401e0e8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570175899_199:0:677:478_1200x0_80_0_0_6889ca90afa91610ef2ffba3f92762ee.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярск, происшествия

Готовившего теракт в Красноярске подростка признали психически нездоровым

08:29 10.06.2020
898
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСамодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья и патроны, изъятые у задержанного несовершеннолетнего жителя Красноярска
Самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья и патроны, изъятые у задержанного несовершеннолетнего жителя Красноярска
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья и патроны, изъятые у задержанного несовершеннолетнего жителя Красноярска
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Подросток, готовивший теракт в Красноярске, психически нездоров и нуждается в лечении, сообщает ГСУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в Красноярске в апреле силовики задержали 14-летнего подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него были изъяты самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему. Он был арестован до 15 июня.
"В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в январе у подростка возникла идея о совершении в апреле 2020 года в Красноярске террористического акта с помощью самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья. В интернете он нашел инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу.
Задержание подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
17 апреля, 07:19
Раскрыты подробности подготовки теракта подростком в Красноярске
Следователи завершили расследование уголовных дел, возбужденных региональным главком УФСБ России в отношении подростка по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд.
7211101
Обсудить 0
КрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Спецоперация по предотвращению теракта в Симферополе. Кадры ФСБ
Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму
Сотрудники ФСБ
Задержанные в Крыму террористы связаны с украинскими националистами
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве аферисты отобрали у безработного 3,5 миллиона рублей
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде оценили планы Румынии признать Россию враждебной страной
Частичное обрушение четырехэтажного дома в Одессе
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Стиг Энгстрём
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Военный парад в Новосибирске
В Новосибирске парад Победы пройдет без зрителей
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Обвиняемому по делу MH17 не нужно переводить все досье, считает прокурор
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
02:54Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Лента новостейМолния