Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/student-1762878996.html
В Туле студент, готовивший нападение на вуз, пойдет под суд
В Туле студент, готовивший нападение на вуз, пойдет под суд - РИА Новости, 09.12.2021
В Туле студент, готовивший нападение на вуз, пойдет под суд
Суд в Туле в четверг рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, готовившего вооруженное нападение на местный вуз и намеревавшегося... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:27
2021-12-09T10:27
происшествия
тульская область
тула
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Суд в Туле в четверг рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, готовившего вооруженное нападение на местный вуз и намеревавшегося убить двух студентов и преподавателей, сообщает судебный департамент Тульской области.О задержании 18-летнего юноши, готовившего вооруженное нападение на одно из учебных заведений Тулы, Центр общественных связей ФСБ сообщил в декабре 2020 года. По данным ведомства, у молодого человека изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях". Подробности не сообщались.По данным судебного департамента, на 9 декабря назначено рассмотрение уголовного дела в Ленинском районной суде Тулы."Из обвинительного заключения следует, что М. приобрел огнестрельное оружие, с помощью которого на фоне личных неприязненных отношений намеревался совершить убийство двух студентов и преподавателей одного из высших образовательных учреждений Тулы. Однако он не довел свои действия до конца по независящим от него обстоятельствам - в связи с его задержанием", - сообщает департамент.Отмечается, что молодой человек находится под стражей. Он обвиняется в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, а также в приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом. Судебный департамент информирует, что санкция УК РФ по первому преступлению предусматривает до 5 лет лишения свободы, по второму – до 20 лет.По данным тульского новостного портала "Myslo", обвиняемый собирался напасть на Тульский педуниверситет, куда приехал учиться из другого региона. Издание утверждает, что студента задержали после покупки оружия. РИА Новости не располагает официальным подтверждением этих фактов.
https://ria.ru/20211123/napadenie-1760350323.html
https://ria.ru/20210519/buryatiya-1732897632.html
тульская область
тула
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, тула, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
10:27 09.12.2021
 
В Туле студент, готовивший нападение на вуз, пойдет под суд

В Туле 19-летний студент, готовивший вооруженное нападение на вуз, пойдет под суд

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Суд в Туле в четверг рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, готовившего вооруженное нападение на местный вуз и намеревавшегося убить двух студентов и преподавателей, сообщает судебный департамент Тульской области.
О задержании 18-летнего юноши, готовившего вооруженное нападение на одно из учебных заведений Тулы, Центр общественных связей ФСБ сообщил в декабре 2020 года. По данным ведомства, у молодого человека изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях". Подробности не сообщались.
Кадры задержания подростка, готовившего нападение на школу в Казани
23 ноября, 15:01
Появилось видео задержания подростка, готовившего нападение в Казани
По данным судебного департамента, на 9 декабря назначено рассмотрение уголовного дела в Ленинском районной суде Тулы.
"Из обвинительного заключения следует, что М. приобрел огнестрельное оружие, с помощью которого на фоне личных неприязненных отношений намеревался совершить убийство двух студентов и преподавателей одного из высших образовательных учреждений Тулы. Однако он не довел свои действия до конца по независящим от него обстоятельствам - в связи с его задержанием", - сообщает департамент.
Отмечается, что молодой человек находится под стражей. Он обвиняется в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, а также в приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом. Судебный департамент информирует, что санкция УК РФ по первому преступлению предусматривает до 5 лет лишения свободы, по второму – до 20 лет.
По данным тульского новостного портала "Myslo", обвиняемый собирался напасть на Тульский педуниверситет, куда приехал учиться из другого региона. Издание утверждает, что студента задержали после покупки оружия. РИА Новости не располагает официальным подтверждением этих фактов.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 09:29
Готовивший нападение на техникум в Бурятии получил десять лет колонии
 
ПроисшествияТульская областьТулаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
Лента новостейМолния
Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 годуГражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии