https://ria.ru/20211209/student-1762878996.html

В Туле студент, готовивший нападение на вуз, пойдет под суд

В Туле студент, готовивший нападение на вуз, пойдет под суд - РИА Новости, 09.12.2021

В Туле студент, готовивший нападение на вуз, пойдет под суд

Суд в Туле в четверг рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, готовившего вооруженное нападение на местный вуз и намеревавшегося... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:27

2021-12-09T10:27

2021-12-09T10:27

происшествия

тульская область

тула

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Суд в Туле в четверг рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, готовившего вооруженное нападение на местный вуз и намеревавшегося убить двух студентов и преподавателей, сообщает судебный департамент Тульской области.О задержании 18-летнего юноши, готовившего вооруженное нападение на одно из учебных заведений Тулы, Центр общественных связей ФСБ сообщил в декабре 2020 года. По данным ведомства, у молодого человека изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях". Подробности не сообщались.По данным судебного департамента, на 9 декабря назначено рассмотрение уголовного дела в Ленинском районной суде Тулы."Из обвинительного заключения следует, что М. приобрел огнестрельное оружие, с помощью которого на фоне личных неприязненных отношений намеревался совершить убийство двух студентов и преподавателей одного из высших образовательных учреждений Тулы. Однако он не довел свои действия до конца по независящим от него обстоятельствам - в связи с его задержанием", - сообщает департамент.Отмечается, что молодой человек находится под стражей. Он обвиняется в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, а также в приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом. Судебный департамент информирует, что санкция УК РФ по первому преступлению предусматривает до 5 лет лишения свободы, по второму – до 20 лет.По данным тульского новостного портала "Myslo", обвиняемый собирался напасть на Тульский педуниверситет, куда приехал учиться из другого региона. Издание утверждает, что студента задержали после покупки оружия. РИА Новости не располагает официальным подтверждением этих фактов.

https://ria.ru/20211123/napadenie-1760350323.html

https://ria.ru/20210519/buryatiya-1732897632.html

тульская область

тула

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, тула, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия