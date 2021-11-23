https://ria.ru/20211123/kazan-1760343244.html
В Казани задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Казани задержали подростка за подготовку нападения на школу - РИА Новости, 23.11.2021
В Казани задержали подростка за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ в Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение, заявили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:29
2021-11-23T14:29
2021-11-23T17:57
происшествия
казань
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ильназ галявиев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение, заявили в Центре общественных связей спецслужбы."В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", — говорится в сообщении.Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц, за это может грозить до десяти лет лишения свободы.У подростка дома изъяли пневматическую винтовку, а в истории поиска в интернете нашли "запросы о переделке данного вида оружия в боевое". Кроме того, молодой человек искал материалы о нападениях на школы.Как уточнили в ФСБ, задержанный сообщил, что к массовому убийству его в мессенджере Telegram склонял некий Ярослав Овсюк с Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/miass-1760296466.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ильназ галявиев
14:29 23.11.2021 (обновлено: 17:57 23.11.2021)
В Казани задержали подростка за подготовку нападения на школу
Подростка задержали в Казани за подготовку нападения на образовательное учреждение
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Сотрудники ФСБ
в Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение, заявили в Центре общественных связей спецслужбы.
"В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц, за это может грозить до десяти лет лишения свободы.
У подростка дома изъяли пневматическую винтовку, а в истории поиска в интернете нашли "запросы о переделке данного вида оружия в боевое". Кроме того, молодой человек искал материалы о нападениях на школы.
Как уточнили в ФСБ, задержанный сообщил, что к массовому убийству его в мессенджере Telegram склонял некий Ярослав Овсюк с Украины.