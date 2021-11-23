https://ria.ru/20211123/kazan-1760343244.html

В Казани задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Казани задержали подростка за подготовку нападения на школу - РИА Новости, 23.11.2021

В Казани задержали подростка за подготовку нападения на школу

Сотрудники ФСБ в Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение, заявили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:29

2021-11-23T14:29

2021-11-23T17:57

происшествия

казань

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

ильназ галявиев

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение, заявили в Центре общественных связей спецслужбы."В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", — говорится в сообщении.Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц, за это может грозить до десяти лет лишения свободы.У подростка дома изъяли пневматическую винтовку, а в истории поиска в интернете нашли "запросы о переделке данного вида оружия в боевое". Кроме того, молодой человек искал материалы о нападениях на школы.Как уточнили в ФСБ, задержанный сообщил, что к массовому убийству его в мессенджере Telegram склонял некий Ярослав Овсюк с Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/miass-1760296466.html

казань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ильназ галявиев