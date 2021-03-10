https://ria.ru/20210310/ubiystvo-1600597297.html

Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе

Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе

Задержанный в Пензенской области подросток признал вину в том, что в апреле планировал устроить массовое убийство в школе, видео с признание распространено ЦОС... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:05

2021-03-10T13:05

2021-03-10T13:27

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пензенская область

фсб

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Задержанный в Пензенской области подросток признал вину в том, что в апреле планировал устроить массовое убийство в школе, видео с признание распространено ЦОС ФСБ РФ.Как сообщили в ФСБ, в образовательном учреждении в Пензенской области предотвращен теракт, подозреваемый задержан. По данным СК РФ, теракт в Пензенской области хотел устроить 16-летний школьник, которым двигало чувство неприязни к одноклассникам и педагогам, было заведено дело о приготовлении к террористическому акту.На кадрах также показаны ружье, банки с порохом и футболка с надписью "ненависть".В то же время ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что суд поместил подростка, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников, под домашний арест, вину он не признает.

https://ria.ru/20210310/terakt-1600591204.html

пензенская область

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2021

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Признание подростка, планировавшего вооруженное нападение на одноклассников. Кадры ФСБ ФСБ публикует видео, на котором пензенский подросток говорит, что в апреле собирался расстрелять одноклассников из ружья. 2021-03-10T13:05 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, фсб, происшествия