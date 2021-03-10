https://ria.ru/20210310/ubiystvo-1600597297.html
Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
Задержанный в Пензенской области подросток признал вину в том, что в апреле планировал устроить массовое убийство в школе, видео с признание распространено ЦОС... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:05
2021-03-10T13:05
2021-03-10T13:27
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пензенская область
фсб
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Задержанный в Пензенской области подросток признал вину в том, что в апреле планировал устроить массовое убийство в школе, видео с признание распространено ЦОС ФСБ РФ.Как сообщили в ФСБ, в образовательном учреждении в Пензенской области предотвращен теракт, подозреваемый задержан. По данным СК РФ, теракт в Пензенской области хотел устроить 16-летний школьник, которым двигало чувство неприязни к одноклассникам и педагогам, было заведено дело о приготовлении к террористическому акту.На кадрах также показаны ружье, банки с порохом и футболка с надписью "ненависть".В то же время ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что суд поместил подростка, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников, под домашний арест, вину он не признает.
https://ria.ru/20210310/terakt-1600591204.html
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Признание подростка, планировавшего вооруженное нападение на одноклассников. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео, на котором пензенский подросток говорит, что в апреле собирался расстрелять одноклассников из ружья.
2021-03-10T13:05
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PT0M35S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, фсб, происшествия