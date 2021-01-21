https://ria.ru/20210121/terakt-1593994046.html

Омбудсмен рассказала о готовивших теракт в Подмосковье подростках

Омбудсмен рассказала о готовивших теракт в Подмосковье подростках

Подростки, задержанные за подготовку теракта в Подмосковье, характеризуются положительно, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:19

2021-01-21T13:19

2021-01-21T13:21

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Подростки, задержанные за подготовку теракта в Подмосковье, характеризуются положительно, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что переписка в интернете позволила правоохранительным органам выявить и задержать двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в Люберцах."В настоящее время мы проверяем поступающую информацию, разбираемся в произошедшем. Проводится доследственная проверка. Оба парня характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики ранее не попадали", - сказала Мишонова.

https://ria.ru/20200417/1570162629.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

люберцы, московская область (подмосковье), происшествия