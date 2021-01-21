Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/terakt-1593994046.html
Омбудсмен рассказала о готовивших теракт в Подмосковье подростках
Омбудсмен рассказала о готовивших теракт в Подмосковье подростках
Подростки, задержанные за подготовку теракта в Подмосковье, характеризуются положительно, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:19
2021-01-21T13:21
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156190/42/1561904298_0:39:1044:626_1920x0_80_0_0_d8a5f2a63cc0dba720a48ec719f40686.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Подростки, задержанные за подготовку теракта в Подмосковье, характеризуются положительно, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что переписка в интернете позволила правоохранительным органам выявить и задержать двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в Люберцах."В настоящее время мы проверяем поступающую информацию, разбираемся в произошедшем. Проводится доследственная проверка. Оба парня характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики ранее не попадали", - сказала Мишонова.
https://ria.ru/20200417/1570162629.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156190/42/1561904298_72:0:1000:696_1920x0_80_0_0_534a59a54c5a3118a4ecd7815be80c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

Омбудсмен рассказала о готовивших теракт в Подмосковье подростках

13:19 21.01.2021 (обновлено: 13:21 21.01.2021)
 
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Подростки, задержанные за подготовку теракта в Подмосковье, характеризуются положительно, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что переписка в интернете позволила правоохранительным органам выявить и задержать двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в Люберцах.
"В настоящее время мы проверяем поступающую информацию, разбираемся в произошедшем. Проводится доследственная проверка. Оба парня характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики ранее не попадали", - сказала Мишонова.
Самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья и патроны, изъятые у задержанного несовершеннолетнего жителя Красноярска - РИА Новости, 1920, 17.04.2020
17 апреля 2020, 06:19
В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта подростком в Красноярске
 
ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
15:27Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
15:26В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
Лента новостейМолния