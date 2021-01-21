https://ria.ru/20210121/terakt-1593994046.html
Омбудсмен рассказала о готовивших теракт в Подмосковье подростках
Омбудсмен рассказала о готовивших теракт в Подмосковье подростках
Подростки, задержанные за подготовку теракта в Подмосковье, характеризуются положительно, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:19
2021-01-21T13:19
2021-01-21T13:21
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Подростки, задержанные за подготовку теракта в Подмосковье, характеризуются положительно, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что переписка в интернете позволила правоохранительным органам выявить и задержать двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в Люберцах."В настоящее время мы проверяем поступающую информацию, разбираемся в произошедшем. Проводится доследственная проверка. Оба парня характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики ранее не попадали", - сказала Мишонова.
https://ria.ru/20200417/1570162629.html
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люберцы, московская область (подмосковье), происшествия