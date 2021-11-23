https://ria.ru/20211123/kazan-1760427325.html

Подозреваемого в подготовке нападения на школу поместили в психстационар

Подозреваемого в подготовке нападения на школу поместили в психстационар - РИА Новости, 23.11.2021

Подозреваемого в подготовке нападения на школу поместили в психстационар

Четырнадцатилетнего жителя Татарстана, которого ФСБ задержала в Казани за подготовку вооруженного нападения на школу, поместили в стационар, сообщил СК. РИА Новости, 23.11.2021

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2021-11-23T21:05

2021-11-23T21:43

происшествия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

украина

александр бастрыкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Четырнадцатилетнего жителя Татарстана, которого ФСБ задержала в Казани за подготовку вооруженного нападения на школу, поместили в стационар, сообщил СК.По версии следствия, молодой человек планировал напасть на школу, где раньше сам учился.Ход расследования стоит на контроле в центральном аппарате СК.О задержании подростка, собиравшегося напасть на учебное заведение в Татарстане, во вторник днем сообщили в ЦОС ФСБ. Отмечалось, что указания ему давал через Telegram некий житель Украины Ярослав Овсюк. У школьника нашли пневматическую винтовку, а в истории поиска в интернете были запросы, как переделать это оружие в боевое.Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц, за это может грозить до десяти лет лишения свободы.

казань

украина

россия

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Кадры задержания подростка, готовившего нападение на школу в Казани Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на образовательное учреждение в Казани, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. 2021-11-23T21:05 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), украина, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, видео