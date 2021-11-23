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Подозреваемого в подготовке нападения на школу поместили в психстационар
Подозреваемого в подготовке нападения на школу поместили в психстационар - РИА Новости, 23.11.2021
Подозреваемого в подготовке нападения на школу поместили в психстационар
Четырнадцатилетнего жителя Татарстана, которого ФСБ задержала в Казани за подготовку вооруженного нападения на школу, поместили в стационар, сообщил СК. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T21:05
2021-11-23T21:05
2021-11-23T21:43
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
украина
александр бастрыкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Четырнадцатилетнего жителя Татарстана, которого ФСБ задержала в Казани за подготовку вооруженного нападения на школу, поместили в стационар, сообщил СК.По версии следствия, молодой человек планировал напасть на школу, где раньше сам учился.Ход расследования стоит на контроле в центральном аппарате СК.О задержании подростка, собиравшегося напасть на учебное заведение в Татарстане, во вторник днем сообщили в ЦОС ФСБ. Отмечалось, что указания ему давал через Telegram некий житель Украины Ярослав Овсюк. У школьника нашли пневматическую винтовку, а в истории поиска в интернете были запросы, как переделать это оружие в боевое.Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц, за это может грозить до десяти лет лишения свободы.
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Кадры задержания подростка, готовившего нападение на школу в Казани
Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на образовательное учреждение в Казани, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
2021-11-23T21:05
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), украина, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, видео
21:05 23.11.2021 (обновлено: 21:43 23.11.2021)
Подозреваемого в подготовке нападения на школу поместили в психстационар
Собиравшегося напасть на школу в Казани подростка направили на психиатрическую экспертизу