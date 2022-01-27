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Троих нижегородских подростков заподозрили в подготовке нападения на школу
Троих нижегородских подростков заподозрили в подготовке нападения на школу - РИА Новости, 27.01.2022
Троих нижегородских подростков заподозрили в подготовке нападения на школу
В Нижнем Новгороде предотвратили вооруженное нападение на школу, сообщает следственное управление СК России по региону. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:13
2022-01-27T17:39
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. В Нижнем Новгороде предотвратили вооруженное нападение на школу, сообщает следственное управление СК России по региону.По версии ведомства, трое подростков 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений города, где они собирались убить несколько человек на почве ненависти. В декабре 2021 — январе 2022 года подозреваемые сообща выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, а также определили дату нападения.Следователям СУ СК удалось выявить и пресечь их противоправные действия при взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.Против подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к совершению убийства более двух лиц), возбудили уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.Сотрудники СК допрашивают молодых людей. После будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:13 27.01.2022 (обновлено: 17:39 27.01.2022)
 
Троих нижегородских подростков заподозрили в подготовке нападения на школу

В Нижегородской области троих подростков заподозрили в подготовке нападения на школу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. В Нижнем Новгороде предотвратили вооруженное нападение на школу, сообщает следственное управление СК России по региону.
По версии ведомства, трое подростков 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений города, где они собирались убить несколько человек на почве ненависти. В декабре 2021 — январе 2022 года подозреваемые сообща выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, а также определили дату нападения.
Следователям СУ СК удалось выявить и пресечь их противоправные действия при взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.
Против подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к совершению убийства более двух лиц), возбудили уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Сотрудники СК допрашивают молодых людей. После будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
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ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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