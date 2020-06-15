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В Волгограде ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
2020-06-15T12:39
предотвращение нападения на школу в волгограде
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
происшествия
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предотвращение нападения на школу в волгограде, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия

В Волгограде ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

11:03 15.06.2020 (обновлено: 12:39 15.06.2020)
53042
© ФСБ РФКадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
© ФСБ РФ
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.
"Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", — говорится в релизе ФСБ.
По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и городских пустырях.
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"Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", — добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Не исключено, что также будет принято решение о дополнительном судопроизводстве по статье о подготовке убийства двух и более человек.
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Предотвращение нападения на школу в ВолгоградеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВолгоградПроисшествия
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15 июня, 11:18
Арсений Новиков
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ААнтивирус
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