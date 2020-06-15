В Волгограде ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде

© ФСБ РФ Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.

При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.

ФСБ . "Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", — говорится в релизе

По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и городских пустырях.

"Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", — добавили в СК