В Волгограде ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.
"Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", — говорится в релизе ФСБ.
По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и городских пустырях.
"Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", — добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Не исключено, что также будет принято решение о дополнительном судопроизводстве по статье о подготовке убийства двух и более человек.
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