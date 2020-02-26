ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести. задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести.

ФСБ уточнили, что оба несовершеннолетних — граждане России 2005 года рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья.

"Установлено, что при нападении, помимо огнестрельного оружия, злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети интернет", — добавляется в сообщении.

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору.