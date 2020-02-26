Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T11:07+0300
https://ria.ru/20200226/1565209798.html
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565211146_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_199a2829211284fd7e25847792953ace.jpg
РИА Новости

ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове

10:05 26.02.2020 (обновлено: 11:07 26.02.2020)
224875
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести.
В ФСБ уточнили, что оба несовершеннолетних — граждане России 2005 года рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья.
"Установлено, что при нападении, помимо огнестрельного оружия, злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети интернет", — добавляется в сообщении.
Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору.
На прошлой неделе в Керчи пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны также двое подростков. У них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
19 февраля, 14:21
Родные рассказали о поведении подростков, готовивших теракты в Керчи
1109589873288109
Обсудить 220
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Демократически настроенная молодёжь. Получили..
26 февраля, 10:08
vvab6
3261213640
Выродки
26 февраля, 10:20
Александр Томилов
345334217
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
ФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
Суд арестовал обоих подозреваемых в подготовке убийства в Саратове
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
Съезд партии Единая Россия
В "Единой России" опровергли сообщения о смене лидера и названия
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния