Волгоградский суд направил на лечение готовившего теракт подростка
Суд направил на лечение подростка, обвиняемого в подготовке теракта в школе в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Подростка, обвиняемого в подготовке теракта в школе в Волгограде, суд снова направил на лечение в психиатрическую больницу, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Подростка, которого обвиняют в подготовке теракта в школе, хранении и изготовлении взрывчатых устройств, перевели по решению суда из СИЗО в психиатрическую больницу до 11 июня. Затем суд вернул его дело в прокуратуру и изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Но 29 октября по ходатайству следствия Центральный районный суд Волгограда снова поместил его под стражу.
Как сообщили РИА Новости в суде, 18 ноября Волгоградский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, и подросток был выпущен из СИЗО. По словам собеседника агентства, в тот же день в облсуд поступило новое ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд же отправил школьника под домашний арест до 12 декабря.
По информации ведомства, в областной суд поступило новое ходатайство от следствия об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 12 декабря.
"Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайство… Также судом принято решение о переводе несовершеннолетнего из места содержания под стражей в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, до 12 декабря 2021 года. С момента помещения подростка в медицинское учреждение мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит отмене", - говорится в сообщении суда.
ФСБ России в июне 2020 года сообщала, что в Волгограде задержан подросток за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на городских пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. По информации СК, он планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым был конфликт, также у него могли быть сообщники. Подростка арестовали.
Уполномоченная по правам ребенка сообщала, что семья подростка не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, до ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни.