В Костроме подростки хотели устроить стрельбу в школе, сообщили в МВД

ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Полицейские установили подростков в Полицейские установили подростков в Костроме , которые планировали устроить в своей школе стрельбу, сообщает в понедельник управление МВД по региону.

В ходе оперативных мероприятий полицейские получили информацию о 15-летнем подростке, увлекающемся экстремистскими идеями и интересующемся темой насилия в школах. "Дальнейшая проверка показала, что подросток собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми всерьез обсуждал проведение акции "скулшутинга" в родной школе", - говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, конфликтные ситуации в школе или получение незаслуженных, по мнению ребят, оценок "рассматривалась друзьями через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам".

"Подростки даже начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета", - сообщает полиция.

Все участники группы установлены. "В ходе проведения обысков у них изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся в этом году акции. Семьи подростков взяты сотрудниками на особый контроль. С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы", - заявили в УМВД.