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В Костроме подростки хотели устроить стрельбу в школе, сообщили в МВД
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РИА Новости

В Костроме подростки хотели устроить стрельбу в школе, сообщили в МВД

13:10 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Полицейские установили подростков в Костроме, которые планировали устроить в своей школе стрельбу, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
В ходе оперативных мероприятий полицейские получили информацию о 15-летнем подростке, увлекающемся экстремистскими идеями и интересующемся темой насилия в школах. "Дальнейшая проверка показала, что подросток собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми всерьез обсуждал проведение акции "скулшутинга" в родной школе", - говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, конфликтные ситуации в школе или получение незаслуженных, по мнению ребят, оценок "рассматривалась друзьями через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам".
"Подростки даже начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета", - сообщает полиция.
Полиция
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Все участники группы установлены. "В ходе проведения обысков у них изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся в этом году акции. Семьи подростков взяты сотрудниками на особый контроль. С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы", - заявили в УМВД.
Как отмечает полиция, профилактическая работа проводится и в самой школе. Устанавливаются причины, способствующие "формированию подобных идей у учащихся".
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