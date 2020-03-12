Суд пояснил освобождение саратовских подростков из-под стражи

САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд при освобождении из-под стражи подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе, учел наличие у них прочных социальных связей и удовлетворительные характеристики по месту жительства и учебы, сообщила пресс-служба суда.
ФСБ ранее рассказала о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Мальчиков, которые, по данным ведомства, состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств, задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез ружья. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих 26 февраля заключили под стражу до 25 апреля, но областной суд в четверг в порядке апелляции освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом.
"Учитывая сведения о личности несовершеннолетних обвиняемых, имеющих прочные социальные связи, не судимых, удовлетворительно характеризующихся по месту жительства и учебы... суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что надлежащее производство по делу может быть обеспечено путем применения в отношении... обвиняемых более мягкой меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, суд также учел, что подросткам "вменяется совершение преступления, пресеченного на самой ранней стадии, за что предусмотрено уголовное наказание не более пяти лет лишения свободы".
Уточняется, что обоим школьникам 4 марта предъявлено обвинение по статье УК РФ "Приготовление к совершению убийства двух и более лиц по предварительному сговору".
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя, комментируя решение суда освободить подростков из СИЗО, заявила, что продолжит поддерживать с ними связь. "Для самих подростков и их семей это большая радость. Надеюсь, что для них эта ситуация станет большим жизненным уроком. Конечно же, я буду поддерживать связь с мальчишками и их семьями", - написала она в Facebook.
Загородняя ранее сообщила, что подростки и их семьи не состояли на профилактическом учете, но, со слов их родителей, мальчики подвергались давлению со стороны сверстников. Подростки заявили ей в СИЗО, что никого убивать не собирались и не понимают, как могли ранее сказать обратное на камеру. А зампреду общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) области Николаю Скворцову мальчики рассказали, что оперативники задержали их в бомбоубежище во время игры с ружьем без патронов.
26 февраля, 14:26Кузнецова считает, что подросткам не хватает положительных примеров