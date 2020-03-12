Суд пояснил освобождение саратовских подростков из-под стражи

САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. при освобождении из-под стражи подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе, учел наличие у них прочных социальных связей и удовлетворительные характеристики по месту жительства и учебы, сообщила пресс-служба суда. Саратовский областной суд при освобождении из-под стражи подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе, учел наличие у них прочных социальных связей и удовлетворительные характеристики по месту жительства и учебы, сообщила пресс-служба суда.

ФСБ ранее рассказала о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове . Мальчиков, которые, по данным ведомства, состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств, задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез ружья. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих 26 февраля заключили под стражу до 25 апреля, но областной суд в четверг в порядке апелляции освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом.

"Учитывая сведения о личности несовершеннолетних обвиняемых, имеющих прочные социальные связи, не судимых, удовлетворительно характеризующихся по месту жительства и учебы... суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что надлежащее производство по делу может быть обеспечено путем применения в отношении... обвиняемых более мягкой меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суд также учел, что подросткам "вменяется совершение преступления, пресеченного на самой ранней стадии, за что предусмотрено уголовное наказание не более пяти лет лишения свободы".

Уточняется, что обоим школьникам 4 марта предъявлено обвинение по статье УК РФ "Приготовление к совершению убийства двух и более лиц по предварительному сговору".

Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя, комментируя решение суда освободить подростков из СИЗО, заявила, что продолжит поддерживать с ними связь. "Для самих подростков и их семей это большая радость. Надеюсь, что для них эта ситуация станет большим жизненным уроком. Конечно же, я буду поддерживать связь с мальчишками и их семьями", - написала она в Facebook