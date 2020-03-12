Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T21:34+0300
https://ria.ru/20200312/1568518634.html
Суд пояснил освобождение саратовских подростков из-под стражи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565210516_22:0:1050:578_1036x0_80_0_0_4ec12031003dfb44b47493aaee8e37b1.jpg
РИА Новости

Суд пояснил освобождение саратовских подростков из-под стражи

21:33 12.03.2020 (обновлено: 21:34 12.03.2020)
1293
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПодростки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова. Стоп-кадр видео
Подростки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова. Стоп-кадр видео
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Подростки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова. Стоп-кадр видео
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд при освобождении из-под стражи подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе, учел наличие у них прочных социальных связей и удовлетворительные характеристики по месту жительства и учебы, сообщила пресс-служба суда.
ФСБ ранее рассказала о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Мальчиков, которые, по данным ведомства, состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств, задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез ружья. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих 26 февраля заключили под стражу до 25 апреля, но областной суд в четверг в порядке апелляции освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом.
ФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
3 марта, 02:29
В ОНК рассказали, как арестованные школьники объяснили наличие ружья
"Учитывая сведения о личности несовершеннолетних обвиняемых, имеющих прочные социальные связи, не судимых, удовлетворительно характеризующихся по месту жительства и учебы... суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что надлежащее производство по делу может быть обеспечено путем применения в отношении... обвиняемых более мягкой меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, суд также учел, что подросткам "вменяется совершение преступления, пресеченного на самой ранней стадии, за что предусмотрено уголовное наказание не более пяти лет лишения свободы".
Уточняется, что обоим школьникам 4 марта предъявлено обвинение по статье УК РФ "Приготовление к совершению убийства двух и более лиц по предварительному сговору".
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя, комментируя решение суда освободить подростков из СИЗО, заявила, что продолжит поддерживать с ними связь. "Для самих подростков и их семей это большая радость. Надеюсь, что для них эта ситуация станет большим жизненным уроком. Конечно же, я буду поддерживать связь с мальчишками и их семьями", - написала она в Facebook.
Загородняя ранее сообщила, что подростки и их семьи не состояли на профилактическом учете, но, со слов их родителей, мальчики подвергались давлению со стороны сверстников. Подростки заявили ей в СИЗО, что никого убивать не собирались и не понимают, как могли ранее сказать обратное на камеру. А зампреду общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) области Николаю Скворцову мальчики рассказали, что оперативники задержали их в бомбоубежище во время игры с ружьем без патронов.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
26 февраля, 14:26
Кузнецова считает, что подросткам не хватает положительных примеров
45331158
Обсудить 3
Саратовский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Пленарное заседание Госдумы РФ
Вице-спикер Госдумы заявил о невозможности наказать Катасонова
Нефтяной станок-качалка
Рейтер сообщил о желании Эр-Рияда вытеснить российскую нефть Urals
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
США потребовали от "дочек" Роснефти свернуть бизнес в Венесуэле
Мужчина поднимает гантелю
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Саратове будут судить мужчину, натравившего собаку на полицейских
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Forbes удалил статью о возможной деменции Байдена
Президент США Дональд Трамп
Трамп восхитился низкими ценами на нефть
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в супервторник в Лос-Анджелесе
Байден раскритиковал администрацию Трампа за реакцию на коронавирус
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Толстый мужчина у холодильника
Диетолог рассказал о пандемии ожирения в России
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале
Дагестан может стать оздоровительным центром России
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
На Кубани рассказали о состоянии пациента с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Разведку у российских границ вели за неделю 28 самолетов
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
Лента новостейМолния