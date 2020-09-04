Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/terakt-1576770780.html
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
В Красноярском крае подросток готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:52
2020-09-04T17:14
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576746558_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ca204d9d680bd0ed8478a9df65fe6622.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank">Красноярском крае</a> подросток готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете.По подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя <a href="http://ria.ru/location_Minusinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Минусинского района</a>. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. В частности, подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Он уже признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.Ранее сотрудники спецслужб задержали 13 человек, которые планировали массовые атаки в разных регионах, в том числе на учебные заведения.С начала года силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на школы и колледжи — в <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a>, <a href="http://ria.ru/location_Snezhinsk/" target="_blank" data-auto="true">Снежинске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>. Всем задержанным было меньше 20 лет.
https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, и с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Свои преступные действия подросток не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ.
2020-09-04T12:52
true
PT0M21S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576746558_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_ec4180aa1a9125bdee52fc581bcb8739.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, происшествия

В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу

12:52 04.09.2020 (обновлено: 17:14 04.09.2020)
237
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Красноярском крае подросток готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете.
По подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя Минусинского района. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. В частности, подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении.
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:11
Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России
Он уже признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.
Ранее сотрудники спецслужб задержали 13 человек, которые планировали массовые атаки в разных регионах, в том числе на учебные заведения.
С начала года силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на школы и колледжи — в Костроме, Снежинске, Саратове, Керчи, на Сахалине, в Красноярске, Тюменской области и Волгограде. Всем задержанным было меньше 20 лет.
012000
Обсудить 0
РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
В красноярской школе женщина с арматурой напала на детей
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Сотрудник полиции
В Новосибирской области мужчина умер в отделении полиции
Коридор в больнице
В Курской области наказали медиков, отправивших в морг живую пациентку
Алексей Тороп
Экс-сотрудника прокуратуры обвинили в убийстве девушки
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Убившему ученицу автоинструктору из Архангельска дали девять лет колонии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Белгородской области погиб мальчик, которого оставили в закрытой машине
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
Назван способ отучить школьников курить
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Таким Ольга забрала приемного сына из Ёлочки
"Невесомый, как кукла". Почему крымский дом ребенка стал "концлагерем"
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Детский сад
На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната
Новорожденный
СМИ выяснили, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния