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https://ria.ru/20200904/ubiystva-1576723749.html
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
ФСБ предотвратила массовые убийства в нескольких регионах, задержаны 13 человек. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:55
2020-09-04T19:03
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> предотвратила массовые убийства в нескольких регионах, задержаны 13 человек.Они готовили преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы. Преступные планы подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. У них нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.Одна из запланированных атак должна была состояться 1 сентября. "Пойду на линейку в школе и там бомбану. &lt;...&gt; 100 хочу убить", — говорится в обнаруженной переписке.О мотивах задержанных ФСБ не сообщает. Были ли они участниками групп, где пропагандируются массовые убийства в школах, неизвестно. Их возраст также не называется.В 2020 году силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на учебные заведения — в Костроме, Снежинске, Саратове, Керчи, на Сахалине, в Красноярске, Тюменской области и Волгограде. Всем задержанным было меньше 20 лет.
https://ria.ru/20200615/1572939653.html
так держать.. только вот в плен зачем их брать?
443
Интересно, все террористы дневники ведут ,или только наши?
441
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке массовых убийств
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения

10:55 04.09.2020 (обновлено: 19:03 04.09.2020)
129574
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ФСБ предотвратила массовые убийства в нескольких регионах, задержаны 13 человек.
Они готовили преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы.
"При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей", — уточнено в сообщении.
Преступные планы подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. У них нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.
Одна из запланированных атак должна была состояться 1 сентября. "Пойду на линейку в школе и там бомбану. <...> 100 хочу убить", — говорится в обнаруженной переписке.
О мотивах задержанных ФСБ не сообщает. Были ли они участниками групп, где пропагандируются массовые убийства в школах, неизвестно. Их возраст также не называется.
В 2020 году силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на учебные заведения — в Костроме, Снежинске, Саратове, Керчи, на Сахалине, в Красноярске, Тюменской области и Волгограде. Всем задержанным было меньше 20 лет.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 12:28
Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России
20724881377685
Обсудить 101
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Популярные комментарии
так держать.. только вот в плен зачем их брать?
4 сентября, 10:57
wwiking7000
399922130
Интересно, все террористы дневники ведут ,или только наши?
4 сентября, 10:58
Sergeisgs MsvSergeisgs Msv
8261146287
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