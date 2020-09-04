https://ria.ru/20200904/ubiystva-1576723749.html

ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения

ФСБ предотвратила массовые убийства в нескольких регионах, задержаны 13 человек. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:55

2020-09-04T10:55

2020-09-04T19:03

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> предотвратила массовые убийства в нескольких регионах, задержаны 13 человек.Они готовили преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы. Преступные планы подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. У них нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.Одна из запланированных атак должна была состояться 1 сентября. "Пойду на линейку в школе и там бомбану. <...> 100 хочу убить", — говорится в обнаруженной переписке.О мотивах задержанных ФСБ не сообщает. Были ли они участниками групп, где пропагандируются массовые убийства в школах, неизвестно. Их возраст также не называется.В 2020 году силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на учебные заведения — в Костроме, Снежинске, Саратове, Керчи, на Сахалине, в Красноярске, Тюменской области и Волгограде. Всем задержанным было меньше 20 лет.

https://ria.ru/20200615/1572939653.html

wiking7000 так держать.. только вот в плен зачем их брать? 443

Sergeisgs Msv Интересно, все террористы дневники ведут ,или только наши? 441

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке массовых убийств 2020-09-04T10:55 true PT1M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия