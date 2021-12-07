https://ria.ru/20211207/otnosheniya-1762442146.html
Межгосударственные отношения России и США
Межгосударственные отношения России и США - РИА Новости, 07.12.2021
Межгосударственные отношения России и США
Дипломатические отношения между Россией и США были установлены 5 ноября (24 октября по старому стилю) 1809 года. После революции 1917 года Соединенные Штаты... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T00:30
2021-12-07T00:30
2021-12-07T00:30
справки
сша
северный поток
северный поток — 2
россия
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762441082_0:0:2915:1641_1920x0_80_0_0_b8a9999201c3594711dedc88a5d66940.jpg
Дипломатические отношения между Россией и США были установлены 5 ноября (24 октября по старому стилю) 1809 года. После революции 1917 года Соединенные Штаты отказались признавать Советское правительство. Дипломатические отношения между СССР и США были установлены 16 ноября 1933 года.В истории российско-американских отношений регулярно повторялись периоды сотрудничества и соперничества. Первый президент России Борис Ельцин впервые посетил США 31 января – 1 февраля 1992 года. В Кэмп-Дэвиде прошел саммит с участием российского лидера и американского президента Джорджа Буша-старшего. По итогам переговоров стороны подписали декларацию, официально положившую конец холодной войне. В документе провозглашалось, что Россия и Соединенные Штаты более не рассматривают друг друга как возможных противников. В последующем Борис Ельцин посещал США с государственными визитами в июне 1992 года и в сентябре 1994 года; с рабочими визитами – в октябре 1995 года и в июне 1997 года.7-16 ноября 2001 года президент России Владимир Путин совершил первый государственный визит в США. Главной темой российско-американских консультаций стала координация совместных усилий в борьбе с терроризмом. Обсуждалась общая международная обстановка и ситуация в отдельных регионах мира – в Центральной Азии, в Ираке, в зоне арабо-израильского конфликта и на Балканах. По итогам переговоров Владимир Путин и Джордж Буш-младший приняли совместные заявления по положению в Афганистане и ситуации на Ближнем Востоке, борьбе с биотерроризмом, противодействию незаконному обороту наркотиков, новым отношениям между США и Россией, экономическим вопросам.Владимир Путин также посещал США с визитами в сентябре 2003 года, июне 2004 года, сентябре 2005 года, в июле 2007 года и в сентябре 2015 года.Президент России Дмитрий Медведев был с визитами в США в ноябре 2008 года, сентябре 2009 года, в апреле и июне 2010 года, в ноябре 2011 года.В последние годы российско-американские отношения, являющиеся системообразующим фактором обеспечения глобальной безопасности и стабильности, переживают непростой период. Под предлогом внутриукраинского кризиса в Вашингтоне с марта 2014 года взяли курс на "системное сдерживание" России, предприняли шаги по разрушению фундамента взаимодействия.Победивший на выборах президента США 8 ноября 2016 года Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении вернуть диалог в более устойчивое состояние. В рамках политических контактов на высшем уровне состоялось шесть личных встреч Владимира Путина и Дональда Трампа. Первый раз встреча глав государств состоялась 7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), второй раз – 11 ноября 2017 года "на полях" саммита АТЭС в Дананге во Вьетнаме, затем 16 июля 2018 года в Хельсинки (Финляндия) в формате "один на один", 11 ноября 2018 года президенты кратко побеседовали в Париже (Франция) на мероприятиях, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны, 1 декабря 2018 года они провели неформальную беседу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (Аргентина). 28 июня 2019 года встреча президентов состоялась в Осаке на полях саммита "Большой двадцатки". На первой встрече в Гамбурге Путин и Трамп договорились о создании дипломатического канала связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе и о перемирии на юго-западе Сирии. Была достигнута договоренность о создании совместной двусторонней рабочей группы по российско-американскому взаимодействию. В ходе второй встречи в Данаге лидеры двух стран одобрили совместное заявление по Сирии, где пришли к соглашению, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса. Самой плодотворной стала полноформатная встреча в Хельсинки, где президенты обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений и по завершении переговоров сделали заявления для прессы. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США. По словам Владимира Путина, стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и где даже достигли практических договоренностей. В частности, Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору. Также стороны обсудили положение в Сирии и ситуацию вокруг Ирана. Путин сообщил, что РФ предложила США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях. Лидеры России и США неоднократно общались по телефону. В 2018 года Путин и Трамп дважды общались по телефону: в феврале и марте. В 2019 году телефонный разговор лидеров России и США состоялся в мае, в июле и в декабре. В 2020 году Владимир Путин и Дональд Трамп шесть раз провели телефонные переговоры: в марте, дважды в апреле, в мае, в июне и в июле.15 декабря 2020 года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах президента США. 26 января 2021 года Владимир Путин и Джозеф Байден впервые поговорили по телефону.Основной итог переговоров – главы государств договорились продлить действие Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3). 16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария) прошла первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Переговоры продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв. Российско-американские консультации начались со встречи в узком составе с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Затем переговоры продолжились в расширенном составе.По итогам саммита принято Совместное заявление президентов России и США по стратегической стабильности. В нем лидеры России и США подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Также в заявлении говорится, что Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который "будет предметным и энергичным". Лидеры России и США неоднократно общались по телефону. В последний раз – 9 июля 2021 года.Интенсивные контакты поддерживали руководители внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Джон Керри. Начиная с 2013 года, они провели 64 встречи и 192 телефонных разговора. Первая встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном состоялась 16 февраля 2017 года "на полях" совещания министров иностранных дел "Группы двадцати" в Бонне (Германия). Переговоры были продолжены в Москве 12 апреля, где американца также принял Владимир Путин. Сергей Лавров 10 мая посетил с ответным визитом Вашингтон, в том числе встретившись с президентом США. Очередные контакты министров состоялись в сентябре "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ноябре "на полях" форума АТЭС в Дананге (Вьетнам) и в декабре "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.16 июля 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" саммита в Хельсинки. Это была первая личная встреча Лаврова и Помпео.6 мая 2019 года Сергей Лавров и Майк Помпео провели встречу в финском Рованиеми.14 мая госсекретарь США Майк Помпео впервые посетил с визитом Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства. В Сочи состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Майк Помпео также был принят президентом России Владимиром Путиным. 27 сентября Сергей Лавров и Майк Помпео провели встречу в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В рамках участия в работе Генассамблеи ООН Сергей Лавров посетил бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера.10 декабря 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по приглашению Майка Помпео посетил Вашингтон, где также встретился с президентом США Дональдом Трампом. 19 мая 2021 года Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике (Исландия).12 июля Москву с рабочим визитом посетил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри. Состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.11-13 октября состоялся рабочий визит в Россию заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. В рамках визита она провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым. 2 декабря в Стокгольме "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Главы внешнеполитических ведомств также общались по телефону: 4 февраля, 12 мая,16 августа и 6 октября. Начиная с марта 2014 года американская сторона в несколько этапов ввела санкции против российских физических и юридических лиц. По данным Конгресса США, под американскими санкциями находятся более 800 физических и юридических лиц.В июле 2017 года Конгресс США подавляющим большинством голосов принял "Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций". В январе 2018 года США начали вводить санкции в рамках нового закона. 31 августа 2017 года американская сторона объявила о мерах по ограничению деятельности российских дипломатических и консульских представительств в США. Было закрыто генконсульство в Сан-Франциско, прекращена деятельность торгпредства в Вашингтоне и его филиала в Нью-Йорке.В конце марта 2018 года власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле. Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 8 августа 2018 года в привязке к "делу Скрипалей" администрация США объявила о применении в отношении России Закона США 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение". Санкции были разделены на два блока. В августе 2018 года вступил в силу первый пакет ограничительных мер. США ограничили варианты помощи России, допустив только срочную гуманитарную, помощь в виде "продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестал выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе или для полетов гражданской авиации. России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США. В августе 2019 года вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери. Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом. Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, сообщалось, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ). В свою очередь, американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях. Также введены ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия. В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода "Северный поток", в результате чего швейцарской Allseas пришлось остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский". 20 мая 2021 года США заявили, что отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Это решение Вашингтон объяснил "национальными интересами". Однако затем США ввели санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода. В частности, ограничения коснулись "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". В конце ноября 2021 года в США вступили новые санкции из-за "Северного потока - 2". Ограничения коснулись компании Transadria, которая базируется на Кипре, и судна Marlin, которое ходит под флагом России. Вашингтон ввел санкции в соответствии с американским законом "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) от 2019 года. США в октябре 2020 года расширили действие этого акта, распространив его на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока - 2". Ранее закон касался только компаний, непосредственно предоставляющих эти корабли. США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических и физических лиц, а также 17 судов. В марте 2021 года США ввели санкции против России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Обвинения против Москвы связаны с двумя эпизодами – возможным отравлением блогера, после которого он оказался на лечении в Германии, а также с заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".Российской стороной были предприняты необходимые контрмеры, как зеркальные, так и асимметричные.В настоящее время по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, отношения двух стран находятся в "низшей точке". В середине марта 2021 года президент США Джо Байден дал скандальное интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского президента Владимира Путина "убийцей", и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в американские выборы. Спустя месяц США ввели дополнительные санкции против России. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, а дипмиссиям США запретили нанимать граждан РФ и третьих стран. Кроме того, Москву временно покинул американский посол Джон Салливан – ему было рекомендовано провести консультации на родине. После переговоров лидеров России и США в Женеве американский посол 24 июня вернулся в Россию. Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию. В конце ноября 2021 года стало известно, что Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что к 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что это не выбор России – "подобную игру навязали США": в 2020 году Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне. Захарова также отметила, что если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, то до 1 июля 2022 года Россию покинут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян. Антироссийский курс администрации США пагубно сказался на двустороннем диалоге по актуальным международным проблемам.Интенсивность обсуждения тематики контроля над вооружениями и нераспространения была резко снижена Вашингтоном в 2014 году наряду со свертыванием им контактов между военными.В начале 2019 года Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД. 4 марта 2019 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. В мае 2020 года США запустили процедуру расторжения Договора по открытому небу (ДОН), которая завершилась 22 ноября. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы имевшие место нарушения со стороны России. Российская сторона отвергла все обвинения в нарушения. В январе 2021 года о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. 19 мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.Также одним из наиболее проблемных в военно-политической сфере остается вопрос развертывания ПРО США. Диалог по нему приостановлен американцами, не желающими учитывать российские озабоченности, еще до событий на Украине.Вместе с тем, продолжается реализация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного 8 апреля 2010 года в Праге (вступил в силу 5 февраля 2011 года). Договор истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.В последние несколько лет динамика межпарламентских связей существенно снизилась из-за негативного отношения к сотрудничеству с российскими парламентариями со стороны членов Конгресса. После введения американцами санкций против многих представителей Федерального Собрания имеют место только эпизодические контакты.С 2014 года торгово-экономические связи оказались заложником негативной политической конъюнктуры. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот двух стран составил 23,8 миллиарда долларов (в 2019 году – 26,2 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 10,8 миллиарда долларов, импорта – 13,04 миллиарда долларов.За январь-сентябрь 2021 года объем взаимной торговли России и США составил 26,16 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 17,71 миллиарда долларов), в том числе российского экспорта – 13,37 миллиарда долларов и импорта – 12,78 миллиарда долларов.Российский экспорт представлен минеральными продуктами, драгоценными металлами и камнями металлами и изделиями из них, продукцией химической промышленности, и другими товарами. Основу российского импорта составляют машины, продукция химической промышленности и др.В сфере двусторонних отношений действует несколько десятков межправительственных и межведомственных договоренностей по различным вопросам, включая транспорт, реагирование на чрезвычайные ситуации и т.п.В области культурных связей с большим успехом в США проходят гастроли российских исполнителей классической музыки, театра и балета. Значительные усилия предпринимаются для сохранения и популяризации российского культурно-исторического наследия в США.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762441082_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_911f275d75c42d5aab29c5f05bce750f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, сша, северный поток, северный поток — 2, россия
Дипломатические отношения между Россией и США были установлены 5 ноября (24 октября по старому стилю) 1809 года. После революции 1917 года Соединенные Штаты отказались признавать Советское правительство. Дипломатические отношения между СССР и США были установлены 16 ноября 1933 года
.
В истории российско-американских отношений регулярно повторялись периоды
сотрудничества и соперничества.
Первый президент России Борис Ельцин впервые посетил США 31 января – 1 февраля 1992 года
. В Кэмп-Дэвиде прошел саммит с участием российского лидера и американского президента Джорджа Буша-старшего.
По итогам переговоров стороны подписали декларацию
, официально положившую конец холодной войне. В документе провозглашалось, что Россия и Соединенные Штаты более не рассматривают друг друга как возможных противников.
В последующем Борис Ельцин посещал США с государственными визитами в июне 1992 года и в сентябре 1994 года; с рабочими визитами – в октябре 1995 года и в июне 1997 года.
7-16 ноября 2001 года президент России Владимир Путин совершил первый государственный визит в США
. Главной темой российско-американских консультаций стала координация совместных усилий в борьбе с терроризмом. Обсуждалась общая международная обстановка и ситуация в отдельных регионах мира – в Центральной Азии, в Ираке, в зоне арабо-израильского конфликта и на Балканах. По итогам переговоров Владимир Путин и Джордж Буш-младший приняли совместные заявления
по положению в Афганистане и ситуации на Ближнем Востоке, борьбе с биотерроризмом, противодействию незаконному обороту наркотиков, новым отношениям между США и Россией, экономическим вопросам.
Владимир Путин также посещал США с визитами в сентябре 2003 года, июне 2004 года, сентябре 2005 года, в июле 2007 года и в сентябре 2015 года.
Президент России Дмитрий Медведев был с визитами в США в ноябре 2008 года, сентябре 2009 года, в апреле и июне 2010 года, в ноябре 2011 года.
В последние годы российско-американские отношения, являющиеся системообразующим фактором обеспечения глобальной безопасности и стабильности, переживают непростой период. Под предлогом внутриукраинского кризиса в Вашингтоне с марта 2014 года взяли курс на "системное сдерживание" России, предприняли шаги по разрушению фундамента взаимодействия.
Победивший на выборах президента США 8 ноября 2016 года Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении вернуть диалог в более устойчивое состояние. В рамках политических контактов на высшем уровне состоялось
шесть личных встреч Владимира Путина и Дональда Трампа. Первый раз встреча глав государств состоялась
7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), второй раз – 11 ноября 2017 года
"на полях" саммита АТЭС в Дананге во Вьетнаме, затем 16 июля 2018 года
в Хельсинки (Финляндия) в формате "один на один", 11 ноября 2018 года
президенты кратко побеседовали в Париже (Франция) на мероприятиях, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны, 1 декабря 2018 года
они провели неформальную беседу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (Аргентина). 28 июня 2019 года
встреча президентов состоялась в Осаке на полях саммита "Большой двадцатки".
На первой встрече в Гамбурге Путин и Трамп договорились
о создании дипломатического канала связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе и о перемирии на юго-западе Сирии. Была достигнута договоренность о создании совместной двусторонней рабочей группы
по российско-американскому взаимодействию. В ходе второй встречи в Данаге лидеры двух стран одобрили совместное заявление
по Сирии, где пришли к соглашению, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили
, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса. Самой плодотворной стала полноформатная встреча в Хельсинки, где президенты обсудили
пути нормализации и развития двусторонних отношений и по завершении переговоров сделали заявления для прессы. По итогам встречи лидеры стран заявили
о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США. По словам Владимира Путина, стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и где даже достигли практических договоренностей. В частности, Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору. Также стороны обсудили положение в Сирии и ситуацию вокруг Ирана. Путин сообщил
, что РФ предложила США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях.
Лидеры России и США неоднократно общались по телефону. В 2018 года Путин и Трамп дважды общались по телефону: в феврале
и марте
. В 2019 году
телефонный разговор лидеров России и США состоялся в мае, в июле
и в декабре
. В 2020 году Владимир Путин и Дональд Трамп шесть раз провели телефонные переговоры: в марте
, дважды в апреле
, в мае
, в июне
и в июле
.
15 декабря 2020 года
президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах президента США.
26 января 2021 года
Владимир Путин и Джозеф Байден впервые поговорили по телефону.
Основной итог переговоров – главы государств договорились продлить действие
Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3).
16 июня 2021 года
в Женеве (Швейцария) прошла первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Переговоры продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.
Российско-американские консультации начались со встречи в узком составе с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Затем переговоры продолжились в расширенном составе.
По итогам саммита принято Совместное заявление
президентов России и США по стратегической стабильности. В нем лидеры России и США подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Также в заявлении говорится, что Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог
по стратегической стабильности, который "будет предметным и энергичным".
Лидеры России и США неоднократно общались по телефону. В последний раз – 9 июля 2021 года
.
Интенсивные контакты поддерживали руководители внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Джон Керри. Начиная с 2013 года, они провели
64 встречи и 192 телефонных разговора.
Первая встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном состоялась 16 февраля 2017 года "на полях" совещания министров иностранных дел "Группы двадцати" в Бонне (Германия). Переговоры были продолжены в Москве 12 апреля, где американца также принял Владимир Путин. Сергей Лавров 10 мая посетил с ответным визитом Вашингтон, в том числе встретившись с президентом США. Очередные контакты министров состоялись в сентябре
"на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ноябре "на полях" форума АТЭС в Дананге
(Вьетнам) и в декабре "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене
.
16 июля 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" саммита в Хельсинки. Это была первая личная встреча
Лаврова и Помпео.
6 мая 2019 года Сергей Лавров и Майк Помпео провели встречу
в финском Рованиеми.
14 мая
госсекретарь США Майк Помпео впервые посетил с визитом Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства. В Сочи состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Майк Помпео также был принят
президентом России Владимиром Путиным.
27 сентября
Сергей Лавров и Майк Помпео провели встречу в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В рамках участия в работе Генассамблеи ООН Сергей Лавров посетил
бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера.
10 декабря 2019 года
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по приглашению Майка Помпео посетил Вашингтон, где также встретился с президентом США Дональдом Трампом.
19 мая 2021 года
Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике (Исландия).
12 июля
Москву с рабочим визитом посетил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри. Состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
11-13 октября
состоялся рабочий визит в Россию заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. В рамках визита она провела встречи
с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
2 декабря
в Стокгольме "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Главы внешнеполитических ведомств также общались по телефону: 4 февраля
, 12 мая
,
Начиная с марта 2014 года
американская сторона в несколько этапов ввела санкции против российских физических и юридических лиц. По данным Конгресса США, под американскими санкциями находятся
более 800 физических и юридических лиц
.
В июле 2017 года
Конгресс США подавляющим большинством голосов принял "Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций". В январе 2018 года США начали вводить санкции в рамках нового закона.
31 августа 2017 года американская сторона объявила о мерах по ограничению деятельности российских дипломатических и консульских представительств в США. Было закрыто генконсульство в Сан-Франциско, прекращена деятельность торгпредства в Вашингтоне и его филиала в Нью-Йорке.
В конце марта 2018 года
власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле. Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
8 августа 2018 года
в привязке к "делу Скрипалей" администрация США объявила о применении в отношении России Закона США 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение". Санкции были разделены на два блока. В августе 2018 года вступил в силу первый пакет ограничительных мер. США ограничили варианты помощи России, допустив только срочную гуманитарную, помощь в виде "продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестал выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе или для полетов гражданской авиации. России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США. В августе 2019 года вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери. Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом. Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, сообщалось, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ). В свою очередь, американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях. Также введены ограничения по экспорту
продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.
В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода "Северный поток", в результате чего швейцарской Allseas пришлось остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский". 20 мая 2021 года США заявили, что отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Это решение Вашингтон объяснил "национальными интересами". Однако затем США ввели санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода. В частности, ограничения коснулись
"Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". В конце ноября 2021 года в США вступили новые санкции из-за "Северного потока - 2". Ограничения коснулись компании Transadria, которая базируется на Кипре, и судна Marlin, которое ходит под флагом России. Вашингтон ввел санкции в соответствии с американским законом "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) от 2019 года. США в октябре 2020 года расширили действие этого акта, распространив его на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока - 2". Ранее закон касался
только компаний, непосредственно предоставляющих эти корабли. США ввели санкции
в общей сложности против восьми юридических и физических лиц, а также 17 судов.
В марте 2021 года
США ввели санкции против России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Обвинения против Москвы связаны с двумя эпизодами – возможным отравлением блогера, после которого он оказался на лечении в Германии, а также с заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".
Российской стороной были предприняты необходимые контрмеры, как зеркальные, так и асимметричные.
В настоящее время по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, отношения двух стран
находятся в "низшей точке". В середине марта 2021 года президент США Джо Байден дал скандальное интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского президента Владимира Путина "убийцей", и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в американские выборы. Спустя месяц США ввели дополнительные санкции против России. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, а дипмиссиям США запретили нанимать граждан РФ и третьих стран. Кроме того, Москву временно покинул американский посол Джон Салливан – ему было рекомендовано
провести консультации на родине. После переговоров лидеров России и США в Женеве американский посол 24 июня вернулся
в Россию.
Москва и Вашингтон начали контакты
по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
В конце ноября 2021 года
стало известно, что Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что к 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что это не выбор России – "подобную игру навязали США": в 2020 году Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне. Захарова также отметила, что если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, то до 1 июля 2022 года
Россию покинут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян.
Антироссийский курс администрации США пагубно сказался на двустороннем диалоге по актуальным международным проблемам.
Интенсивность обсуждения тематики контроля над вооружениями и нераспространения была резко снижена Вашингтоном в 2014 году наряду со свертыванием им контактов между военными.
В начале 2019 года Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил
, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД. 4 марта 2019 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении
Россией выполнения ДРСМД.
В мае 2020 года
США запустили процедуру расторжения Договора по открытому небу (ДОН), которая завершилась 22 ноября. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы имевшие место нарушения со стороны России. Российская сторона отвергла все обвинения в нарушения.
В январе 2021 года о старте межведомственных действий по выходу из ДОН
заявила и Москва. 19 мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
Также одним из наиболее проблемных в военно-политической сфере остается вопрос развертывания ПРО США. Диалог по нему приостановлен американцами, не желающими учитывать российские озабоченности, еще до событий на Украине.
Вместе с тем, продолжается реализация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3
), подписанного 8 апреля 2010 года в Праге (вступил в силу 5 февраля 2011 года). Договор истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.
В последние несколько лет динамика межпарламентских связей существенно снизилась из-за негативного отношения к сотрудничеству с российскими парламентариями со стороны членов Конгресса. После введения американцами санкций против многих представителей Федерального Собрания имеют место только эпизодические контакты.
С 2014 года торгово-экономические связи оказались заложником негативной политической конъюнктуры. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот двух стран составил 23,8 миллиарда долларов (в 2019 году – 26,2 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 10,8 миллиарда долларов, импорта – 13,04 миллиарда долларов.
За январь-сентябрь 2021 года
объем взаимной торговли России и США составил 26,16 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 17,71 миллиарда долларов), в том числе российского экспорта – 13,37 миллиарда долларов и импорта – 12,78 миллиарда долларов.
Российский экспорт
представлен минеральными продуктами, драгоценными металлами и камнями металлами и изделиями из них, продукцией химической промышленности, и другими товарами. Основу российского импорта составляют машины, продукция химической промышленности и др.
В сфере двусторонних отношений действует несколько десятков межправительственных и межведомственных договоренностей по различным вопросам, включая транспорт, реагирование на чрезвычайные ситуации и т.п.
В области культурных связей с большим успехом в США проходят гастроли российских исполнителей классической музыки, театра и балета. Значительные усилия предпринимаются для сохранения и популяризации российского культурно-исторического наследия в США.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников