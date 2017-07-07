Путин и Трамп особое внимание уделили кибербезопасности, сообщил Лавров

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Кибербезопасности на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было уделено особое внимание, эта область становится все более рискованной, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Третья тема — кибербезопасность. По понятным причинам, ей уделено немалое внимание… Президенты сошлись, что эта сфера становится все более рискованной, если хотите, в ней рождаются угрозы, включая террористическую угрозу, угрозы в других областях организованной преступности и угрозы нормальному функционированию обществ. Здесь, как вы знаете, и детская порнография, и педофилия, и так называемые суицидные сети", — сказал Лавров по итогам переговоров.

"Президент Трамп упомянул о том, что в США по-прежнему некоторые круги раздувают, хотя не могут доказать, тему российского вмешательства в американские выборы", — отметил он.

"Условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью, с хакерством во всех его формах, станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях будет создана совместная двусторонняя рабочая группа", — подытожил глава российского МИД.