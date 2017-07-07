Саммит G20 в Гамбурге. Онлайн-трансляция

В немецком Гамбурге открывается двенадцатый саммит G20. Два дня лидеры государств "двадцатки" будут обсуждать крупнейшие политические и общественные проблемы – от борьбы с терроризмом до глобального потепления.

Президент России Владимир Путин планирует провести около десяти двусторонних встреч с мировыми лидерами, среди которых американский лидер Дональд Трамп. Это будет их первая личная встреча.

Безопасность глав государств G20 будут обеспечивать около 20 тысяч полицейских.