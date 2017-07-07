Саммит G20 в Гамбурге. Онлайн-трансляция

- 10:40
- 10:30
Журналисты работают с раннего утра.
Une poignée de chefs d'Etat, 4000 journalistes. L'enfer n'est pas dans les rues, il est ici ;) #welcometohell #g20 pic.twitter.com/0pPCDsbeAD— EdouardChanot (@edchanot) 7 июля 2017 г.
- 10:27
До официального открытия саммита остается полчаса, число протестующих увеличилось. Полицейские удерживают демонстрантов.
As morning protests kicked off thousands of protestors blocked by the police all over Hambourg #nog20 pic.twitter.com/YLmFL8CsJE— Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 7 июля 2017 г.
#nog20 pic.twitter.com/adQL57IGUI— Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 7 июля 2017 г.
- 10:18
- 10:13
Акции антиглобалистов продолжаются
После небольшого ночного перерыва протестующие снова пытаются прорвать полицейские кордоны.
Morning Hambourg #NoG20 pic.twitter.com/CCdML7ivuX— Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 7 июля 2017 г.
- 10:10
- 10:08
Предстоящая встреча лидеров "двадцатки" вызвала массовые протесты. Накануне в городском квартале Санкт-Паули начался санкционированный митинг. Однако затем к мирным митингующим присоединились левые радикалы и антиглобалисты, атаковавшие полицейских. В результате столкновений были ранены сотни людей, в том числе сотрудников правоохранительных органов.
- 10:03
В Германии открывается двенадцатый саммит G20
В немецком Гамбурге открывается двенадцатый саммит G20. Два дня лидеры государств "двадцатки" будут обсуждать крупнейшие политические и общественные проблемы – от борьбы с терроризмом до глобального потепления.
Президент России Владимир Путин планирует провести около десяти двусторонних встреч с мировыми лидерами, среди которых американский лидер Дональд Трамп. Это будет их первая личная встреча.
Безопасность глав государств G20 будут обеспечивать около 20 тысяч полицейских.