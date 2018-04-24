В Сиэтле закрыли резиденцию российского генконсула

Вход в офисное здание, в котором располагается генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле

Вход в офисное здание, в котором располагается генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле

СИЭТЛ, 24 апр — РИА Новости. Сотрудники российского генконсульства в Сиэтле, штат Вашингтон, покинули резиденцию главы территориального представительства, передает корреспондент РИА Новости.

Само учреждение прекратило работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генерального консула собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации.

"И свет и газ отключили. Остается наш государственный флаг, поскольку это (резиденция — Прим. ред.) наша собственность. Это наша собственность, мы запираем ее и ключи забираем с собой", — сказал РИА Новости консул-советник Халит Айсин, подчеркнув, что Госдеп о предстоящем отбытии предупредили заранее.

По словам собеседника агентства, колонна машин с дипработниками направилась в сторону Вашингтона сегодня утром, в город она прибудет 3 мая. Ее сопровождают 24 человека.

Сотрудников генконсульства распределят между представительствами в Хьюстоне, Нью-Йорке и Вашингтоне.

В конце марта власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле и предписал покинуть резиденцию консула до 25 апреля.

Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Закрытие генконсульства при этом оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.

В ответ на выпад Вашингтона МИД объявил от высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.