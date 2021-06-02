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Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу - РИА Новости, 02.06.2021
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:52
2021-06-02T11:36
россия
договор по открытому небу
совет федерации рф
госдума рф
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
безопасность
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.Документ поступит на подпись президенту, после чего депозитариям Договора (Канаде и Венгрии) направят уведомление о выходе. Участие в соглашении прекратится через полгода.Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа. В конце мая в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.
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россия, договор по открытому небу, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, безопасность

Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу

10:52 02.06.2021 (обновлено: 11:36 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСамолет для аэрофотосъемки Ан-30
Самолет для аэрофотосъемки Ан-30 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

"Американцы не оставили ни малейших сомнений в том, что не будут в него возвращаться", — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

Документ поступит на подпись президенту, после чего депозитариям Договора (Канаде и Венгрии) направят уведомление о выходе. Участие в соглашении прекратится через полгода.
Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа.
В конце мая в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
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РоссияДоговор по открытому небуСовет Федерации РФГосдума РФДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАБезопасность
 
 
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