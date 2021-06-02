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Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу

Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу - РИА Новости, 02.06.2021

Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу

Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:52

2021-06-02T10:52

2021-06-02T11:36

россия

договор по открытому небу

совет федерации рф

госдума рф

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

безопасность

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.Документ поступит на подпись президенту, после чего депозитариям Договора (Канаде и Венгрии) направят уведомление о выходе. Участие в соглашении прекратится через полгода.Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа. В конце мая в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.

россия

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, безопасность