https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601672000.html

США расширят торговые санкции против России из-за ситуации с Навальным

США расширят торговые санкции против России из-за ситуации с Навальным

США расширят экспортные ограничения против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, говорится в заявлении на сайте американского Минторга. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:09

2021-03-17T16:09

2021-03-17T17:05

россия

минторг сша

алексей навальный

москва

швейцария

санкции в отношении россии

сша

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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. США расширят экспортные ограничения против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, говорится в заявлении на сайте американского Минторга.Поводом для таких мер Вашингтон называет "применение химического и биологического оружия".Санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. Исключения по авиации и космосу будут действовать лишь до 1 сентября, в их числе — государственные и коммерческие космические полеты, гражданская авиация, действующие в России американские компании и их дочерние предприятия. После 1 сентября на лицензирование всех товаров, связанных с нацбезопасностью, распространится "презумпция отказа".Как сообщили в Госдепе, Россию внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, а также оборонных услуг.Ограничительные меры вступят в силу с 18 марта.Санкции СШАВ начале марта США ввели очередные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Обвинения против Москвы связаны с двумя эпизодами — возможным отравлением блогера, после которого он оказался на лечении в Германии, а также с заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".Вашингтон заявил, что перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной. Уже тогда Штаты внесли Россию в список стран, которым отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение сделали для госсотрудничества в космической сфере. Помимо этого, США запретили правительственным финансовым организациям выдавать Москве кредиты. Это касается в том числе американского Экспортно-импортного банка.Под санкциями также оказались семь "высокопоставленных представителей" российской власти. Кроме того, американское торговое ведомство внесло в черный список 14 организаций "за производство биологического и химического оружия". Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. Под рестрикции также попали три российских исследовательских научных организации.Санкции из-за ареста Алексея Навального ввел и Евросоюз. В российском МИД пообещали ответить на ограничительные меры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политика санкций против Москвы не достигает цели.

https://ria.ru/20210302/perezagruzka-1599630033.html

https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601562451.html

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москва

швейцария

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минторг сша, алексей навальный, москва, швейцария, санкции в отношении россии, сша