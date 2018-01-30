ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США с 29 января начинают вводить санкции против России в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA). Об этом заявили в госдепартаменте.

Новые санкции, как пояснили в ведомстве, могут затронуть компании в других странах, ведущие бизнес с оборонным сектором и разведкой России. "Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором", — говорится в заявлении.

В госдепе отметили, что США предупредили правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения против них санкций. "Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в (санкционный) перечень российскими субъектами приведут к санкциям", — заявил представитель ведомства.

Он добавил, что правительство США применяет санкции против Москвы, чтобы "оказать давление на Россию для решения наших озабоченностей, связанных с ее агрессией в Украине, вмешательством во вутренние дела других стран и нарушениями прав человека".

По мнению представителя госдепа, новый закон о санкциях станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России. "С учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начиняют быть осязаемыми", — добавил дипломат.

В свою очередь, официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что ведомство в понедельник проинформировало конгресс о результатах действий антироссийских санкций. При этом он высказала утверждение, что ряд стран отказались от закупок оружия у Москвы на несколько миллиардов долларов.

Ранее конгресс принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует от администрации отчитываться о различных аспектах санкционной политики. В частности, до 29 января Белый дом должен был представить конгрессу "кремлевский доклад" о близких к российским властям бизнесменах, против которых в теории могут быть введены санкции. Публично этот документ обнародован не был.

Кроме того, США ранее опубликовали список российских оборонных компаний и учреждений, которые в теории могут подпасть под секторальные санкции в соответствии с законом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация "кремлевского доклада" "ничего не означает". При этом он отметил, что в Москве считают этот документ прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России. В Москве ранее также неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной гражданского конфликта на Украине.