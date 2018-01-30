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США начинают вводить санкции против России в рамках нового закона

Сюжет:
Санкции в отношении России (6508)
02:5630.01.2018
(обновлено: 03:30 30.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкСША. Архивное фотоСША. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США с 29 января начинают вводить санкции против России в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA). Об этом заявили в госдепартаменте.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Конгресс США получил "кремлевский доклад"

Новые санкции, как пояснили в ведомстве, могут затронуть компании в других странах, ведущие бизнес с оборонным сектором и разведкой России. "Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором", — говорится в заявлении.

В госдепе отметили, что США предупредили правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения против них санкций. "Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в (санкционный) перечень российскими субъектами приведут к санкциям", — заявил представитель ведомства.

Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Толстой заявил, что россиянам глубоко безразличен "кремлевский доклад"
Он добавил, что правительство США применяет санкции против Москвы, чтобы "оказать давление на Россию для решения наших озабоченностей, связанных с ее агрессией в Украине, вмешательством во вутренние дела других стран и нарушениями прав человека".

По мнению представителя госдепа, новый закон о санкциях станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России. "С учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начиняют быть осязаемыми", — добавил дипломат.

В свою очередь, официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что ведомство в понедельник проинформировало конгресс о результатах действий антироссийских санкций. При этом он высказала утверждение, что ряд стран отказались от закупок оружия у Москвы на несколько миллиардов долларов.

Московский Кремль и Кремлевская набережная
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мнение: даже Западу понятно — санкции из-за Украины не выдерживают критики
Ранее конгресс принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует от администрации отчитываться о различных аспектах санкционной политики. В частности, до 29 января Белый дом должен был представить конгрессу "кремлевский доклад" о близких к российским властям бизнесменах, против которых в теории могут быть введены санкции. Публично этот документ обнародован не был.

Кроме того, США ранее опубликовали список российских оборонных компаний и учреждений, которые в теории могут подпасть под секторальные санкции в соответствии с законом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация "кремлевского доклада" "ничего не означает". При этом он отметил, что в Москве считают этот документ прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России. В Москве ранее также неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной гражданского конфликта на Украине.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Dmitry Didyk
Конечно я понимаю что в финансовом плане мы как карлики против США но чтобы отбить охоту конгресменам нам надо бить по тем договорам которые подписывались при Горбачева. Каждый договор в ответ на одну из опций секторальных санкций.
04:01
30.01.2018
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Mr.Reason
Прочтите книгу Treasury wars.
Это именно по эти санкции. Инструмент для них был сфабрикован в непосредственной последовательностью 11 го сентября 2001г. Тогда весь мир волн поддержал США против террора, включая Россию, и они под шумок создали изранили механизм финансовых наказаний тех, кто работает с"плохим" парнем. В силу доллара, это очень, очень серьезная вещь. Это объявление войны..... Это заряд всего мира против России, так как доллар и рынок США очень важный фактор мира на сегодняшний день. Могу сказать, что когда арабоы закрыли все моя вокруг Израиля тот начал предупредительную войну, 1967г, шестидневная война. Это очень серьезный удар по России. Они таким образом заставили Иран остановить программу атома. Но тут другое дело. Это нападение на Россию за то что она есть.
03:59
30.01.2018
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vgoldmakher
давно пора
03:52
30.01.2018
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v s
Со страной-изгоем иначе нельзя
03:49
30.01.2018
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Алдар Косе
Маразм....покупайте наше а не русское)
03:49
30.01.2018
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