https://ria.ru/20210211/dsnv-1596948724.html

Россия и США начали согласование графика проверок и консультаций по ДСНВ

Россия и США начали согласование графика проверок и консультаций по ДСНВ

Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:08

2021-02-11T11:08

2021-02-11T11:42

дональд трамп

сергей рябков

джо байден

россия

договор снв-3

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580129287_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_7b92979b5d2aa3a426672e4e899ce67b.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия позитивно оценивает сигналы со стороны США, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, Россия пока не знает, с каких позиций будет выступать по данным вопросам администрация президента США Джо Байдена, но "мы приветствуем заявление о том, что продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении".Москва и Вашингтон начали процедуры согласования графика проверок и консультаций в рамках продленного Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил Сергей Рябков."По инспекциям - надо возобновлять, мы сейчас этим занимаемся, запускаем в межведомственном формате процедуры, требуемые для того, чтобы это восстановилось", - сказал он.При этом Рябков отметил, что пока нет понимания, когда может состояться заседание совместной комиссии РФ и США по ДСНВ, стороны "только-только начинают этим (согласованием) заниматься". По его словам, сторонам предстоит определить как дату, так и повестку дня будущей встречи.Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/snv3-1595211988.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/snv-1595908060.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей рябков, джо байден, россия, договор снв-3, сша, в мире