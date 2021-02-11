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Россия и США начали согласование графика проверок и консультаций по ДСНВ
Россия и США начали согласование графика проверок и консультаций по ДСНВ
Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:08
2021-02-11T11:42
дональд трамп
сергей рябков
джо байден
россия
договор снв-3
сша
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия позитивно оценивает сигналы со стороны США, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, Россия пока не знает, с каких позиций будет выступать по данным вопросам администрация президента США Джо Байдена, но "мы приветствуем заявление о том, что продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении".Москва и Вашингтон начали процедуры согласования графика проверок и консультаций в рамках продленного Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил Сергей Рябков."По инспекциям - надо возобновлять, мы сейчас этим занимаемся, запускаем в межведомственном формате процедуры, требуемые для того, чтобы это восстановилось", - сказал он.При этом Рябков отметил, что пока нет понимания, когда может состояться заседание совместной комиссии РФ и США по ДСНВ, стороны "только-только начинают этим (согласованием) заниматься". По его словам, сторонам предстоит определить как дату, так и повестку дня будущей встречи.Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/snv3-1595211988.html
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дональд трамп, сергей рябков, джо байден, россия, договор снв-3, сша, в мире

Россия и США начали согласование графика проверок и консультаций по ДСНВ

11:08 11.02.2021 (обновлено: 11:42 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРакетный комплекс "Тополь-М" на полигоне Алабино
Ракетный комплекс Тополь-М на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия позитивно оценивает сигналы со стороны США, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По сути, мы открыли новое окно возможностей для дипломатии в плане поиска перспективных решений в области контроля над вооружениями, необходимость которых, думаю, очевидна на сегодня всем", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, Россия пока не знает, с каких позиций будет выступать по данным вопросам администрация президента США Джо Байдена, но "мы приветствуем заявление о том, что продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении".
Москва и Вашингтон начали процедуры согласования графика проверок и консультаций в рамках продленного Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил Сергей Рябков.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 20:54
Лишь начало. Советник Байдена оценил продление СНВ-3
"По инспекциям - надо возобновлять, мы сейчас этим занимаемся, запускаем в межведомственном формате процедуры, требуемые для того, чтобы это восстановилось", - сказал он.
При этом Рябков отметил, что пока нет понимания, когда может состояться заседание совместной комиссии РФ и США по ДСНВ, стороны "только-только начинают этим (согласованием) заниматься". По его словам, сторонам предстоит определить как дату, так и повестку дня будущей встречи.
Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
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3 февраля, 18:28Сказано в эфире
Тема СНВ "закрыта": на что еще готовы пойти США?
 
Дональд ТрампСергей РябковДжо БайденРоссияДоговор СНВ-3СШАВ мире
 
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