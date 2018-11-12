В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа в Париже

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись в Париже парой слов и согласились, "что надо говорить", рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что в первую очередь планируется беседа по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский и американский президенты встретились в Париже на мероприятиях, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны.

Ранее о разговоре Трампа с коллегами из России, Франции и Германии рассказала пресс-секретарь хозяина Белого дома Сара Сандерс. Она сообщила, что главы государств обсудили в Париже множество проблем, включая договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. Отмечалось, что дискуссия получилась продуктивной.

Путин также коротко рассказал журналистам, что пообщался с Трампом, и дал понять, что встреча прошла позитивно.

В следующий раз лидеры России и США могут встретиться на саммите G20 в Аргентине, однако "железобетонных договоренностей" на этот счет пока нет, отметил Песков. При этом количество проблем в повестке двусторонних отношений Москвы и Вашингтона с каждым днем становится больше, добавил он.

Договор о ракетах

ДРСМД — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Двадцатого октября Трамп пригрозил выйти из договора, так как Москва, по его мнению, его не соблюдает.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого США будут готовы остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

В Кремле заявили, что Москва ответит зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам Путина, страны, согласные разместить вооружения США, должны будут понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.