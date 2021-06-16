https://ria.ru/20210616/peregovory-1737283190.html

Переговоры Путина и Байдена длились 4,5 часа

Переговоры Путина и Байдена длились 4,5 часа - РИА Новости, 16.06.2021

Переговоры Путина и Байдена длились 4,5 часа

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком и расширенном составе продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв, передает... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:36

2021-06-16T18:36

2021-06-16T18:53

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

женева (город)

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком и расширенном составе продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв, передает корреспондент РИА Новости.Встреча двух лидеров состоялась на женевской вилле Ла Гранж. До саммита Путин коротко пообщался с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, затем лидеры трех стран сделали совместное фото.Переговоры Путина и Байдена в узком составе началась около 14.30 мск, затем был объявлен перерыв, а позже стартовали переговоры с участием членов делегаций. Завершилось общение около 18.05 мск.По плану, далее президенты проведут каждый свою пресс-конференцию, и на этом саммит завершится.В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.

https://ria.ru/20210616/zhurnalist-1737256379.html

женева (город)

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джо байден, владимир путин, женева (город), в мире