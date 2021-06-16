Переговоры Путина и Байдена длились 4,5 часа
18:36 16.06.2021 (обновлено: 18:53 16.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Переговоры Путина и Байдена длились 4,5 часа, включая перерыв
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком и расширенном составе продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча двух лидеров состоялась на женевской вилле Ла Гранж. До саммита Путин коротко пообщался с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, затем лидеры трех стран сделали совместное фото.
Переговоры Путина и Байдена в узком составе началась около 14.30 мск, затем был объявлен перерыв, а позже стартовали переговоры с участием членов делегаций. Завершилось общение около 18.05 мск.
По плану, далее президенты проведут каждый свою пресс-конференцию, и на этом саммит завершится.
В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.