В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:07 22.11.2020 (обновлено: 17:43 22.11.2020)
ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. США более не участвуют в Договоре по открытому небу (ДОН), который, по их мнению, устарел, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Сегодня наступают шесть месяцев с того момента, когда Соединенные Штаты направили уведомление о выходе из Договора по открытому небу. Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия годами грубо нарушала", — написал он в Twitter.
При этом О'Брайен подчеркнул, что президент Дональд Трамп всегда ставил Америку на первое место, когда речь шла о выходе из "устаревших договоров и соглашений, которые были выгодны нашим оппонентам в ущерб нашей национальной безопасности".
Трамп объявил о намерении США выйти из Договора по открытому небу 22 мая. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы имевшие место нарушения со стороны России. В частности, госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Москва не разрешала американские наблюдательные полеты или ограничивала их, "когда ей хочется". При этом он не исключил, что США пересмотрят выход, если Россия "вернется к соблюдению" договора.
Российская сторона отвергла все обвинения в нарушениях, а подобные ультиматумы назвала неприемлемыми.
Теперь в договоре остались 34 государства. Российский МИД заявил, что Москва будет добиваться от оставшихся участников ДОН твердых гарантий выполнения их обязательств. В частности, речь идет о том, чтобы союзники США не передавали им материалы фотосъемки российской территории.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.