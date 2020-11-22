https://ria.ru/20201122/dogovor-1585793656.html

В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу

В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу

США более не участвуют в Договоре по открытому небу (ДОН), который, по их мнению, устарел, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T17:07

2020-11-22T17:07

2020-11-22T17:43

выход сша из договора по открытому небу

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договор по открытому небу

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. США более не участвуют в Договоре по открытому небу (ДОН), который, по их мнению, устарел, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.При этом О'Брайен подчеркнул, что президент Дональд Трамп всегда ставил Америку на первое место, когда речь шла о выходе из "устаревших договоров и соглашений, которые были выгодны нашим оппонентам в ущерб нашей национальной безопасности".Трамп объявил о намерении США выйти из Договора по открытому небу 22 мая. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы имевшие место нарушения со стороны России. В частности, госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Москва не разрешала американские наблюдательные полеты или ограничивала их, "когда ей хочется". При этом он не исключил, что США пересмотрят выход, если Россия "вернется к соблюдению" договора.Российская сторона отвергла все обвинения в нарушениях, а подобные ультиматумы назвала неприемлемыми.Теперь в договоре остались 34 государства. Российский МИД заявил, что Москва будет добиваться от оставшихся участников ДОН твердых гарантий выполнения их обязательств. В частности, речь идет о том, чтобы союзники США не передавали им материалы фотосъемки российской территории.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585782004.html

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