https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760406819.html

В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2"

В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021

В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2"

Американский Минфин сообщил, что новые санкции в связи с "Северным потоком — 2", которые накануне анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен, вступили в силу. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:39

2021-11-23T18:39

2021-11-23T20:07

экономика

сша

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Американский Минфин сообщил, что новые санкции в связи с "Северным потоком — 2", которые накануне анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен, вступили в силу.Так, ограничения коснулись компании Transadria, которая базируется на Кипре, и судна Marlin, которое ходит под флагом России.Вашингтон ввел санкции в соответствии с американским законом "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) от 2019 года.США в октябре 2020 года расширили действие этого акта, распространив его на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока — 2". Ранее закон касался только компаний, непосредственно предоставляющих эти корабли.По словам Блинкена, США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических и физических лиц, а также 17 судов."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, которые проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство закончилось в декабре.Против строительства трубы активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760263848.html

https://ria.ru/20211003/kruz-1752840311.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, северный поток — 2, россия