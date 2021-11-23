Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760406819.html
В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2"
В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2"
Американский Минфин сообщил, что новые санкции в связи с "Северным потоком — 2", которые накануне анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен, вступили в силу. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:39
2021-11-23T20:07
экономика
сша
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg
ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Американский Минфин сообщил, что новые санкции в связи с "Северным потоком — 2", которые накануне анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен, вступили в силу.Так, ограничения коснулись компании Transadria, которая базируется на Кипре, и судна Marlin, которое ходит под флагом России.Вашингтон ввел санкции в соответствии с американским законом "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) от 2019 года.США в октябре 2020 года расширили действие этого акта, распространив его на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока — 2". Ранее закон касался только компаний, непосредственно предоставляющих эти корабли.По словам Блинкена, США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических и физических лиц, а также 17 судов."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, которые проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство закончилось в декабре.Против строительства трубы активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760263848.html
https://ria.ru/20211003/kruz-1752840311.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_204:305:1845:1536_1920x0_80_0_0_459d4200b854170d656bb1cde86be383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, северный поток — 2, россия
18:39 23.11.2021 (обновлено: 20:07 23.11.2021)
 
В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2"

Минфин США ввел санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком — 2"

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Американский Минфин сообщил, что новые санкции в связи с "Северным потоком — 2", которые накануне анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен, вступили в силу.
Так, ограничения коснулись компании Transadria, которая базируется на Кипре, и судна Marlin, которое ходит под флагом России.
Вашингтон ввел санкции в соответствии с американским законом "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) от 2019 года.
США в октябре 2020 года расширили действие этого акта, распространив его на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока — 2". Ранее закон касался только компаний, непосредственно предоставляющих эти корабли.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
00:15
США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
По словам Блинкена, США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических и физических лиц, а также 17 судов.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, которые проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство закончилось в декабре.
Против строительства трубы активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 05:03
NYT сообщила о кадровом кризисе в США из-за "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаСШАСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора