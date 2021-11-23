https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760406819.html
В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2"
В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2"
Американский Минфин сообщил, что новые санкции в связи с "Северным потоком — 2", которые накануне анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен, вступили в силу. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:39
2021-11-23T18:39
2021-11-23T20:07
экономика
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северный поток — 2
россия
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Американский Минфин сообщил, что новые санкции в связи с "Северным потоком — 2", которые накануне анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен, вступили в силу.Так, ограничения коснулись компании Transadria, которая базируется на Кипре, и судна Marlin, которое ходит под флагом России.Вашингтон ввел санкции в соответствии с американским законом "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) от 2019 года.США в октябре 2020 года расширили действие этого акта, распространив его на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока — 2". Ранее закон касался только компаний, непосредственно предоставляющих эти корабли.По словам Блинкена, США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических и физических лиц, а также 17 судов."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, которые проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство закончилось в декабре.Против строительства трубы активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760263848.html
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экономика, сша, северный поток — 2, россия
18:39 23.11.2021 (обновлено: 20:07 23.11.2021)
В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2"
Минфин США ввел санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком — 2"