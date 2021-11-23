https://ria.ru/20211123/gazoprovod-1760437059.html

США продолжат реализовывать санкции против "Северного потока — 2"

США продолжат реализовывать санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021

США продолжат реализовывать санкции против "Северного потока — 2"

США продолжат реализовывать санкции против "Северного потока 2", заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T22:22

2021-11-23T22:22

2021-11-23T22:29

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государственный департамент сша

нед прайс

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россия

сергей лавров

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. США продолжат реализовывать санкции против "Северного потока 2", заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Закон PEESA ("О защите энергетической безопасности Европы") предполагает санкции против компаний, участвующих в строительстве трубопровода, и регулярную отчетность Белого дома перед конгрессом по этому вопросу.Прайс напомнил, что санкции в связи со строительством "Северного потока 2" введены уже против 8 человек и 17 судов.Он повторил позицию США, что "Северный поток 2" вредит энергетической безопасности Украины.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Как заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток 2".

https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760327150.html

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экономика, сша, государственный департамент сша, нед прайс, северный поток — 2, россия, сергей лавров, энтони блинкен