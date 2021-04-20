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В Кремле рассказали, от чего будет зависеть возвращение посла в США
В Кремле рассказали, от чего будет зависеть возвращение посла в США
Президент России Владимир Путин примет решение о возвращении посла РФ в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:53
2021-04-20T13:39
россия
джон салливан
анатолий антонов
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о возвращении посла РФ в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Посол РФ в США Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли в Кремле."Что касается, я не могу говорить за посла США, но что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент РФ, когда такая целесообразность возникнет", - сказал Песков журналистам."Возвращение, обычно, послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке", - сказал Песков, на вопрос о том, на каких условиях и когда посол США в РФ сможет вернуться Москву."Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении РФ, существуют те меры, которые реализуются нашей стороной в ответ, и существуют также определенные контакты, в том числе контакты, например, Патрушев-Салливан, которые имели место вчера, в ходе которых эта ситуация обсуждается. Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда послы, наверное, вернутся и приступят к исполнению своих обязанностей", - добавил Песков.Накануне в понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан обсудили проблемы, связанные с участием РФ и США в Договоре по открытому небу, сообщает Совбез РФ. Телефонный разговор состоялся 19 апреля по инициативе американской стороны.Пресс-секретарь президента отметил, что РФ в ситуации с послом Салливаном действует в строгом соответствии с международными нормами."Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических сношениях, и, безусловно, Россия не может отправить посла на консультации, Россия может рекомендовать это сделать. Это никем не оспаривается", - пояснил Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/posol-1729065504.html
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россия, джон салливан, анатолий антонов, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле рассказали, от чего будет зависеть возвращение посла в США

12:53 20.04.2021 (обновлено: 13:39 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о возвращении посла РФ в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Посол РФ в США Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли в Кремле.
"Что касается, я не могу говорить за посла США, но что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент РФ, когда такая целесообразность возникнет", - сказал Песков журналистам.
"Возвращение, обычно, послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке", - сказал Песков, на вопрос о том, на каких условиях и когда посол США в РФ сможет вернуться Москву.
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"Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении РФ, существуют те меры, которые реализуются нашей стороной в ответ, и существуют также определенные контакты, в том числе контакты, например, Патрушев-Салливан, которые имели место вчера, в ходе которых эта ситуация обсуждается. Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда послы, наверное, вернутся и приступят к исполнению своих обязанностей", - добавил Песков.
Накануне в понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан обсудили проблемы, связанные с участием РФ и США в Договоре по открытому небу, сообщает Совбез РФ. Телефонный разговор состоялся 19 апреля по инициативе американской стороны.
Пресс-секретарь президента отметил, что РФ в ситуации с послом Салливаном действует в строгом соответствии с международными нормами.
"Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических сношениях, и, безусловно, Россия не может отправить посла на консультации, Россия может рекомендовать это сделать. Это никем не оспаривается", - пояснил Песков.
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РоссияДжон СалливанАнатолий АнтоновДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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