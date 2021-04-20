https://ria.ru/20210420/posol-1729081041.html

В Кремле рассказали, от чего будет зависеть возвращение посла в США

В Кремле рассказали, от чего будет зависеть возвращение посла в США

Президент России Владимир Путин примет решение о возвращении посла РФ в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:53

2021-04-20T12:53

2021-04-20T13:39

россия

джон салливан

анатолий антонов

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684467_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_591ef8c7bbb4a4620419a796a1d99c80.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о возвращении посла РФ в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Посол РФ в США Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли в Кремле."Что касается, я не могу говорить за посла США, но что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент РФ, когда такая целесообразность возникнет", - сказал Песков журналистам."Возвращение, обычно, послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке", - сказал Песков, на вопрос о том, на каких условиях и когда посол США в РФ сможет вернуться Москву."Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении РФ, существуют те меры, которые реализуются нашей стороной в ответ, и существуют также определенные контакты, в том числе контакты, например, Патрушев-Салливан, которые имели место вчера, в ходе которых эта ситуация обсуждается. Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда послы, наверное, вернутся и приступят к исполнению своих обязанностей", - добавил Песков.Накануне в понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан обсудили проблемы, связанные с участием РФ и США в Договоре по открытому небу, сообщает Совбез РФ. Телефонный разговор состоялся 19 апреля по инициативе американской стороны.Пресс-секретарь президента отметил, что РФ в ситуации с послом Салливаном действует в строгом соответствии с международными нормами."Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических сношениях, и, безусловно, Россия не может отправить посла на консультации, Россия может рекомендовать это сделать. Это никем не оспаривается", - пояснил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/posol-1729065504.html

https://ria.ru/20210420/zakharova-1729046835.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, анатолий антонов, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире