Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/diplomaty-1761602657.html
МИД пригрозил выслать американских дипломатов
МИД пригрозил выслать американских дипломатов - РИА Новости, 01.12.2021
МИД пригрозил выслать американских дипломатов
К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:43
2021-12-01T13:22
сша
россия
в мире
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941112_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_71b980f2460a3e74ea7cbd0b415c2cbd.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников. Она подчеркнула, что это не выбор России — "подобную игру навязали США": в 2020-м Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне."До первого июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян", — добавила Захарова.По ее словам, российским дипломатам — тем, кто уже уехал и должен покинуть США, запрещено въезжать на работу в российские диппредставительства на протяжении трех лет.В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
https://ria.ru/20211130/iskazhenie-1761376642.html
https://ria.ru/20211129/vstrecha-1761292605.html
https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941112_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c4f857b232cabe3481b716f76707b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:43 01.12.2021 (обновлено: 13:22 01.12.2021)
 
МИД пригрозил выслать американских дипломатов

МИД России потребовал от работающих три года сотрудников посольства США уехать к 31 января

© РИА Новости / Максим БлиновВид с самой высокой площадки комплекса "Башня Федерация"
Вид с самой высокой площадки комплекса Башня Федерация - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников.
"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что это не выбор России — "подобную игру навязали США": в 2020-м Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 05:17
Антонов обвинил Госдеп в искажении фактов об отъезде дипломатов из США
"До первого июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян", — добавила Захарова.
По ее словам, российским дипломатам — тем, кто уже уехал и должен покинуть США, запрещено въезжать на работу в российские диппредставительства на протяжении трех лет.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 15:48
В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 02:06Саммит Путина и Байдена
Межгосударственные отношения России и США
 
СШАРоссияВ миреМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении