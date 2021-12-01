https://ria.ru/20211201/diplomaty-1761602657.html

МИД пригрозил выслать американских дипломатов

МИД пригрозил выслать американских дипломатов - РИА Новости, 01.12.2021

МИД пригрозил выслать американских дипломатов

К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:43

2021-12-01T11:43

2021-12-01T13:22

сша

россия

в мире

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников. Она подчеркнула, что это не выбор России — "подобную игру навязали США": в 2020-м Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне."До первого июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян", — добавила Захарова.По ее словам, российским дипломатам — тем, кто уже уехал и должен покинуть США, запрещено въезжать на работу в российские диппредставительства на протяжении трех лет.В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20211130/iskazhenie-1761376642.html

https://ria.ru/20211129/vstrecha-1761292605.html

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

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сша, россия, в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова