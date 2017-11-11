Путин и Трамп сделали совместное заявление по Сирии

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017

ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече, которая прошла на полях АТЭС во Вьетнаме, подтвердили решимость нанести поражение террористической группировке "Исламское государство"* в Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ* в Сирии", — говорится в заявлении.

*Террористическая организация, запрещена в России