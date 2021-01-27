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Путин поздравил Байдена с началом работы в должности президента США
Путин поздравил Байдена с началом работы в должности президента США
Владимир Путин по телефону поздравил Джо Байдена с началом работы на посту президента США; это их первый разговор в качестве лидеров двух стран. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:25
2021-01-27T09:25
алексей навальный
госдума рф
совет безопасности оон
джо байден
дмитрий песков
сша
украина
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил Джо Байдена с началом работы на посту президента США; это их первый разговор в качестве лидеров двух стран.Основной итог переговоров — главы государств договорились продлить действие Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3). Путин позднее внес на ратификацию в Госдуму соглашение о пролонгации соглашения до 2026 года, депутаты могут рассмотреть проект уже сегодня.Как сообщили в Кремле, два лидера также обсудили "односторонний выход США из Договора по открытому небу", иранскую ядерную программу, ситуацию на Украине, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В Белом доме заявили, что помимо СНВ-3, Байден собирался обсудить с Путиным кибератаку на компанию SolarWinds, подозрения в российском вмешательстве в выборы уже 2020 года, предполагаемое отравление Алексея Навального, "обращение силовиков с мирными протестующими", а также сообщения о "наградах за убитых американских военных в Афганистане". По словам-пресс секретаря администрации Байдена Джен Псаки, американский президент в беседе "дал понять", что США будут "действовать твердо", отвечая на "пагубные действия России".В релизе же Кремля акцент сделали на важности нормализации отношений между Россией и США. В сообщении говорится, что разговор носил "деловой и откровенный характер". Белый дом, в свою очередь, заявил, что собеседники готовы и в будущем поддерживать "транспарентное и постоянное общение".По словам главы сенатского комитета по международным делам Константина Косачева, разговор Путина и Байдена показал, что у стран еще есть возможности для диалога.При этом, как заявил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, администрации президентов пока не обсуждали возможную встречу двух лидеров. По его словам, для этого должны "созреть предпосылки", чего, как заметил Песков, еще не произошло.
https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718424.html
https://ria.ru/20210126/razgovor-1594709654.html
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алексей навальный, госдума рф, совет безопасности оон, джо байден, дмитрий песков, сша, украина

Путин поздравил Байдена с началом работы в должности президента США

09:25 27.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил Джо Байдена с началом работы на посту президента США; это их первый разговор в качестве лидеров двух стран.
Основной итог переговоров — главы государств договорились продлить действие Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3). Путин позднее внес на ратификацию в Госдуму соглашение о пролонгации соглашения до 2026 года, депутаты могут рассмотреть проект уже сегодня.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Как сообщили в Кремле, два лидера также обсудили "односторонний выход США из Договора по открытому небу", иранскую ядерную программу, ситуацию на Украине, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
В Белом доме заявили, что помимо СНВ-3, Байден собирался обсудить с Путиным кибератаку на компанию SolarWinds, подозрения в российском вмешательстве в выборы уже 2020 года, предполагаемое отравление Алексея Навального, "обращение силовиков с мирными протестующими", а также сообщения о "наградах за убитых американских военных в Афганистане".
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Байден по телефону заверил Путина в поддержке суверенитета Украины
По словам-пресс секретаря администрации Байдена Джен Псаки, американский президент в беседе "дал понять", что США будут "действовать твердо", отвечая на "пагубные действия России".
В релизе же Кремля акцент сделали на важности нормализации отношений между Россией и США. В сообщении говорится, что разговор носил "деловой и откровенный характер". Белый дом, в свою очередь, заявил, что собеседники готовы и в будущем поддерживать "транспарентное и постоянное общение".
По словам главы сенатского комитета по международным делам Константина Косачева, разговор Путина и Байдена показал, что у стран еще есть возможности для диалога.
"Очень важный и своевременный разговор. Судя по сообщениям, обсуждалось не только продление ДСНВ, хотя и это хорошая новость. Состоялся обмен мнениями практически по всему спектру двусторонней и международной повестки дня", — заметил сенатор.
При этом, как заявил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, администрации президентов пока не обсуждали возможную встречу двух лидеров. По его словам, для этого должны "созреть предпосылки", чего, как заметил Песков, еще не произошло.
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Эксперт назвала основные направления внешней политики США при Байдене
 
Алексей НавальныйГосдума РФСовет Безопасности ООНДжо БайденДмитрий ПесковСШАУкраина
 
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