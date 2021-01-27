https://ria.ru/20210127/putinbidencall-1594733188.html

Путин поздравил Байдена с началом работы в должности президента США

Путин поздравил Байдена с началом работы в должности президента США

Владимир Путин по телефону поздравил Джо Байдена с началом работы на посту президента США; это их первый разговор в качестве лидеров двух стран. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:25

2021-01-27T09:25

2021-01-27T09:25

алексей навальный

госдума рф

совет безопасности оон

джо байден

дмитрий песков

сша

украина

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил Джо Байдена с началом работы на посту президента США; это их первый разговор в качестве лидеров двух стран.Основной итог переговоров — главы государств договорились продлить действие Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3). Путин позднее внес на ратификацию в Госдуму соглашение о пролонгации соглашения до 2026 года, депутаты могут рассмотреть проект уже сегодня.Как сообщили в Кремле, два лидера также обсудили "односторонний выход США из Договора по открытому небу", иранскую ядерную программу, ситуацию на Украине, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В Белом доме заявили, что помимо СНВ-3, Байден собирался обсудить с Путиным кибератаку на компанию SolarWinds, подозрения в российском вмешательстве в выборы уже 2020 года, предполагаемое отравление Алексея Навального, "обращение силовиков с мирными протестующими", а также сообщения о "наградах за убитых американских военных в Афганистане". По словам-пресс секретаря администрации Байдена Джен Псаки, американский президент в беседе "дал понять", что США будут "действовать твердо", отвечая на "пагубные действия России".В релизе же Кремля акцент сделали на важности нормализации отношений между Россией и США. В сообщении говорится, что разговор носил "деловой и откровенный характер". Белый дом, в свою очередь, заявил, что собеседники готовы и в будущем поддерживать "транспарентное и постоянное общение".По словам главы сенатского комитета по международным делам Константина Косачева, разговор Путина и Байдена показал, что у стран еще есть возможности для диалога.При этом, как заявил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, администрации президентов пока не обсуждали возможную встречу двух лидеров. По его словам, для этого должны "созреть предпосылки", чего, как заметил Песков, еще не произошло.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718424.html

https://ria.ru/20210126/razgovor-1594709654.html

https://ria.ru/20210125/bayden-1594418903.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, госдума рф, совет безопасности оон, джо байден, дмитрий песков, сша, украина