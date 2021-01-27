Путин поздравил Байдена с началом работы в должности президента США
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил Джо Байдена с началом работы на посту президента США; это их первый разговор в качестве лидеров двух стран.
Основной итог переговоров — главы государств договорились продлить действие Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3). Путин позднее внес на ратификацию в Госдуму соглашение о пролонгации соглашения до 2026 года, депутаты могут рассмотреть проект уже сегодня.
Как сообщили в Кремле, два лидера также обсудили "односторонний выход США из Договора по открытому небу", иранскую ядерную программу, ситуацию на Украине, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
В Белом доме заявили, что помимо СНВ-3, Байден собирался обсудить с Путиным кибератаку на компанию SolarWinds, подозрения в российском вмешательстве в выборы уже 2020 года, предполагаемое отравление Алексея Навального, "обращение силовиков с мирными протестующими", а также сообщения о "наградах за убитых американских военных в Афганистане".
По словам-пресс секретаря администрации Байдена Джен Псаки, американский президент в беседе "дал понять", что США будут "действовать твердо", отвечая на "пагубные действия России".
В релизе же Кремля акцент сделали на важности нормализации отношений между Россией и США. В сообщении говорится, что разговор носил "деловой и откровенный характер". Белый дом, в свою очередь, заявил, что собеседники готовы и в будущем поддерживать "транспарентное и постоянное общение".
По словам главы сенатского комитета по международным делам Константина Косачева, разговор Путина и Байдена показал, что у стран еще есть возможности для диалога.
"Очень важный и своевременный разговор. Судя по сообщениям, обсуждалось не только продление ДСНВ, хотя и это хорошая новость. Состоялся обмен мнениями практически по всему спектру двусторонней и международной повестки дня", — заметил сенатор.
При этом, как заявил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, администрации президентов пока не обсуждали возможную встречу двух лидеров. По его словам, для этого должны "созреть предпосылки", чего, как заметил Песков, еще не произошло.