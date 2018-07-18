Трамп обвинил СМИ в попытке "очернить" встречу с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "огромным успехом", который пытаются очернить недружественные ему СМИ.

"Моя встреча с президентом Путиным была огромным успехом, но только не для фейк-СМИ", — написал Трамп в Twitter.

Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.