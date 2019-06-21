Закон о приостановке ДРСМД внесли в проект повестки заседания СФ 26 июня

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесён в проект повестки заседания Совета Федерации 26 июня, следует из сообщения сайта верхней палаты.
Докладчиком по этому вопросу выступит председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Ранее спикер палаты Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы, "безусловно", поддержат этот закон. Она напомнила, что Россия вынуждена приостановить действие договора в ответ на аналогичный шаг США.
В начале этого года Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
18 июня, 15:24Политолог о ДРСМД: разрушенная конструкция необязательна к исполнениюГосдума приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США. Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.