Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T12:04Z
https://ria.ru/20190621/1555779686.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155548/13/1555481334_0:151:3373:2048_1036x0_80_0_0_c73fbae75e0806030b4e4a9674bb018e.jpg
РИА Новости

Закон о приостановке ДРСМД внесли в проект повестки заседания СФ 26 июня

Вчера, 12:04
65
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесён в проект повестки заседания Совета Федерации 26 июня, следует из сообщения сайта верхней палаты.
Докладчиком по этому вопросу выступит председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Ранее спикер палаты Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы, "безусловно", поддержат этот закон. Она напомнила, что Россия вынуждена приостановить действие договора в ответ на аналогичный шаг США.
В начале этого года Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Ракетный комплекс Искандер-М
18 июня, 15:24
Политолог о ДРСМД: разрушенная конструкция необязательна к исполнениюГосдума приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США. Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
200010
Обсудить 0
Виктор БондаревСовет Федерации РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Губернатор Югры назначила главу департамента культуры
РИА
Новости
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Глава ОП Крыма призвал Зеленского отказаться от претензий на полуостров
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Госдума проанализирует поручения Путина по итогам прямой линии
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин показал, что не боится острых вопросов, считает политолог
Заседание правительства РФ. Архивное фото
Названы самые эффективные вице-премьеры по исполнению поручений Путина
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов в шутку предложил взламывать персональные устройства чиновников
Якутское предприятие незаконно добыло ископаемые на 42 миллиона рублей
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019
Сенатор назвал провокацию в Грузии атакой на православие
Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно перед встречей президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017
Кремль готовит перечень поручений по итогам прямой линии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле сообщили о тщательной подготовке к саммиту G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле отметили необходимость обмена заключенными с Украиной
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Косачев прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Тюменские власти встретятся с жителями Каскары, которые пожаловались Путину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает с приветственным словом на конференции Россия - Африка. 20 июня 2019
Лавров заявил о значении дружбы России и Африки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Лента новостейМолния