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Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.05.2021
Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
Президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T00:49
2021-05-26T02:46
allseas
морская спасательная служба
nord stream 2 ag
москва
украина
экономика
россия
северный поток — 2
джо байден
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден заявил, что ограничительные меры против российского проекта не привели бы к его остановке, поскольку газопровод практически достроен."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступает Вашингтон, продвигающий в ЕС американский СПГ.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарской Allseas пришлось остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Это решение Вашингтон объяснил "национальными интересами" Однако затем США ввели санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода. В частности, ограничения коснулись "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса".
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allseas, морская спасательная служба, nord stream 2 ag, москва, украина, экономика, россия, северный поток — 2, джо байден, сша, в мире

Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"

00:49 26.05.2021 (обновлено: 02:46 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден заявил, что ограничительные меры против российского проекта не привели бы к его остановке, поскольку газопровод практически достроен.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступает Вашингтон, продвигающий в ЕС американский СПГ.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарской Allseas пришлось остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Это решение Вашингтон объяснил "национальными интересами" Однако затем США ввели санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода. В частности, ограничения коснулись "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса".
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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AllseasМорская спасательная службаNord Stream 2 AGМоскваУкраинаЭкономикаРоссияСеверный поток — 2Джо БайденСШАВ мире
 
 
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