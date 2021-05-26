https://ria.ru/20210526/biden-1733907705.html

Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"

Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.05.2021

Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"

Президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T00:49

2021-05-26T00:49

2021-05-26T02:46

allseas

морская спасательная служба

nord stream 2 ag

москва

украина

экономика

россия

северный поток — 2

джо байден

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден заявил, что ограничительные меры против российского проекта не привели бы к его остановке, поскольку газопровод практически достроен."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступает Вашингтон, продвигающий в ЕС американский СПГ.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарской Allseas пришлось остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Это решение Вашингтон объяснил "национальными интересами" Однако затем США ввели санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода. В частности, ограничения коснулись "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса".

https://ria.ru/20210525/podarok-1733902278.html

москва

украина

россия

сша

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