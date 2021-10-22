https://ria.ru/20211022/nuland-1755733654.html
Источник раскрыл подробности визита Нуланд в Россию
Источник раскрыл подробности визита Нуланд в Россию - РИА Новости, 22.10.2021
Источник раскрыл подробности визита Нуланд в Россию
В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию никаких сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:31
2021-10-22T09:31
2021-10-22T12:52
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию никаких сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Москве.Нуланд посетила Россию 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым."Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких "разменов" или договоренностей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе контактов с Нуланд в Москве возможность сделки, в рамках которой США могли бы использовать влияние на Киев, а в обмен заручиться поддержкой Москвы по теме военных баз в Центральной Азии. Ранее о возможности обсуждения подобного обмена сообщали некоторые СМИ.Собеседник РИА Новости напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в РФ в новой должности."После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной её задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная "нагрузка", и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим", - подчеркнул диписточник.Россия готова к новым контактам с США по Украине, если будет встречный интерес, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Москве."Мы всегда открыты к контактам и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, возможны ли новые константы Москвы и Вашингтона по Украине."Нуланд активно общалась с российской стороной, когда была членом администрации (Барака - ред.) Обамы, при (экс-помощнике президента РФ Владиславе - ред.) Суркове, и мы никогда не закрывали этот канал с американцами по Украине. И готовы продолжать, если будет встречный интерес", - отметил диписточник.Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
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в мире, сша, москва, виктория нуланд, россия, дмитрий козак
09:31 22.10.2021 (обновлено: 12:52 22.10.2021)
Источник раскрыл подробности визита Нуланд в Россию
Источник: во время визита Нуланд в Россию никаких сделок с США по Украине не заключалось
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд
в Россию
никаких сделок с США по Украине
не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Москве
.
Нуланд посетила Россию 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком
, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
"Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких "разменов" или договоренностей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе контактов с Нуланд в Москве возможность сделки, в рамках которой США могли бы использовать влияние на Киев
, а в обмен заручиться поддержкой Москвы по теме военных баз в Центральной Азии
. Ранее о возможности обсуждения подобного обмена сообщали некоторые СМИ.
Собеседник РИА Новости напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в РФ в новой должности.
"После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной её задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная "нагрузка", и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим", - подчеркнул диписточник.
Россия готова к новым контактам с США по Украине, если будет встречный интерес, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
"Мы всегда открыты к контактам и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, возможны ли новые константы Москвы и Вашингтона
по Украине.
"Нуланд активно общалась с российской стороной, когда была членом администрации (Барака - ред.) Обамы, при (экс-помощнике президента РФ Владиславе - ред.) Суркове, и мы никогда не закрывали этот канал с американцами по Украине. И готовы продолжать, если будет встречный интерес", - отметил диписточник.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.