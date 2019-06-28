В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ОСАКА (Япония), 28 июн — РИА Новости. В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.

Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.

"Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину", — говорится в сообщении Белого дома в Twitter

Кроме того, Путин и Трамп договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. На встрече также присутствовали дочь президента Иванка и зять Джаред Кушнер, занимающий должность старшего советника главы государства.

Трампа на встрече с Путиным спросили, попросит ли он Россию не вмешиваться в выборы в США. За тем не заржавело - американский президент тут же сказал: «Не вмешивайтесь в наши выборы». Оба при этом улыбались, как хорошей шутке. pic.twitter.com/wavFY05bAS — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 июня 2019 г.

В начале переговоров журналисты попросили американского лидера призвать Путина не вмешиваться в выборный процесс Соединенных Штатов. Трамп выполнил просьбу, и оба президента улыбнулись этому как хорошей шутке.

Это третья личная встреча лидеров России и США, в основном они общаются по телефону.

До этого президенты виделись в декабре на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе: они коротко пообщались "на ногах", до этого Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе.