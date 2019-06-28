Встреча Путина и Трампа в Осаке

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели полноформатные переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Лидеры беседовали дольше запланированного и обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Кадры встречи — в фотоленте Ria.ru.