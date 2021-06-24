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Посол США вернулся в Москву
Посол США вернулся в Москву - РИА Новости, 24.06.2021
Посол США вернулся в Москву
Посол США Джон Салливан заявил, что в четверг вернулся в Москву и готов работать с Россией над построением более стабильных и предсказуемых отношений между... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:50
2021-06-24T18:30
россия
джон салливан
москва
сша
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посол США Джон Салливан заявил, что в четверг вернулся в Москву и готов работать с Россией над построением более стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами."Сегодня я прибыл в Москву. Готов работать вместе с командой посольства США для достижения прогресса по приоритетным внешнеполитическим вопросам США, а также с Россией для достижения нашей цели – стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами", - заявил посол, слова которого цитирует Twitter американской дипмиссии.Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье вернулся в США.
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россия, джон салливан, москва, сша, в мире
Посол США вернулся в Москву
17:50 24.06.2021 (обновлено: 18:30 24.06.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin

Посол США Салливан заявил, что в четверг вернулся в Москву

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посол США Джон Салливан заявил, что в четверг вернулся в Москву и готов работать с Россией над построением более стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами.
"Сегодня я прибыл в Москву. Готов работать вместе с командой посольства США для достижения прогресса по приоритетным внешнеполитическим вопросам США, а также с Россией для достижения нашей цели – стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами", - заявил посол, слова которого цитирует Twitter американской дипмиссии.
Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье вернулся в США.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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РоссияДжон СалливанМоскваСШАВ мире
 
 
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