https://ria.ru/20210624/posol-1738479996.html

Посол США вернулся в Москву

Посол США вернулся в Москву - РИА Новости, 24.06.2021

Посол США вернулся в Москву

Посол США Джон Салливан заявил, что в четверг вернулся в Москву и готов работать с Россией над построением более стабильных и предсказуемых отношений между... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:50

2021-06-24T17:50

2021-06-24T18:30

россия

джон салливан

москва

сша

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посол США Джон Салливан заявил, что в четверг вернулся в Москву и готов работать с Россией над построением более стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами."Сегодня я прибыл в Москву. Готов работать вместе с командой посольства США для достижения прогресса по приоритетным внешнеполитическим вопросам США, а также с Россией для достижения нашей цели – стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами", - заявил посол, слова которого цитирует Twitter американской дипмиссии.Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье вернулся в США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/antonov-1737808488.html

россия

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сша

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россия, джон салливан, москва, сша, в мире