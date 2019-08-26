Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.

Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ).

В свою очередь, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях.

Также вводятся ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

При этом администрация не воспользовалась более жесткими мерами, предусмотренными законом.

Так, США могли понизить уровень дипломатических отношений, запретить полеты государственных авиакомпаний (это ударило бы по "Аэрофлоту"), а также любой импорт из России, в том числе нефти и нефтепродуктов.

И хотя ограничения распространяются на займы российских ведомств, они не затрагивают займы госкомпаний, хотя многие из них уже находятся под другими санкциями. Ограничения также не касаются участия американских банков в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга России.

Первый пакет

Первый пакет ограничительных мер вступил в силу 27 августа прошлого года.

Тогда США ограничили варианты помощи России, допустив только срочную гуманитарную, помощь в виде "продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Также Госдеп перестал выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе или для полетов гражданской авиации.

России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США.

Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.

В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

В сентябре Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.