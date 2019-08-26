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РИА Новости

Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу

07:12 26.08.2019 (обновлено: 14:54 26.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.
Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
24 августа, 00:46РИА Новости
В Совфеде оценили возможность России пережить новые санкции США
Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ).
В свою очередь, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях.
Также вводятся ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
23 августа, 19:46Сказано в эфире
"Собака лает — караван идет". Эксперт о новых антироссийских санкциях СШАНовый пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа, сообщил Госдеп. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik напомнил, что санкции вводятся в отсутствие каких-либо доказательств причастности России к этому делу.
При этом администрация не воспользовалась более жесткими мерами, предусмотренными законом.
Так, США могли понизить уровень дипломатических отношений, запретить полеты государственных авиакомпаний (это ударило бы по "Аэрофлоту"), а также любой импорт из России, в том числе нефти и нефтепродуктов.
И хотя ограничения распространяются на займы российских ведомств, они не затрагивают займы госкомпаний, хотя многие из них уже находятся под другими санкциями. Ограничения также не касаются участия американских банков в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга России.
Здание министерства финансов РФ
8 августа, 23:50РИА Новости
В Saxo Bank отметили готовность Минфина России к новым санкциям США

Первый пакет

Первый пакет ограничительных мер вступил в силу 27 августа прошлого года.
Тогда США ограничили варианты помощи России, допустив только срочную гуманитарную, помощь в виде "продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".
Также Госдеп перестал выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе или для полетов гражданской авиации.
России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США.
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7 августа, 10:01РИА Новости
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Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
5 августа, 13:07Сказано в эфире
"Все сделано довольно хитро". Эксперт о новых антироссийских санкциях СШАНовые американские санкции против РФ вступят в силу 26 августа, сообщил Минфин США. Свое мнение о том, какое значение для России будут иметь эти санкции, в эфире радио Sputnik высказал эксперт Алексей Зубец.
Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
В сентябре Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.
Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.
Российские рубли
5 августа, 08:00РИА Новости
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
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Санкции в отношении РоссииГосударственный департамент СШАРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
А что так пулумерами? :) Там санкции, а туда низя! Там свои интересы по семейному подряду со своими "свечными заводиками" представителей из конгресса и сената. Между Россией и США два различия людей. Хорошо охарактеризовала это, хорошая актриса. Цитата: "Люди, как свечи, делятся на два типа: одни — для света и тепла, а другие — в ..опу" (Ф. Раневская) Вот последние как раз во власти США! :))
26 августа, 08:38
БНБрутал Натурал
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Нас не сломить!!!!!!
26 августа, 09:03
Арсений Понфилекно
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