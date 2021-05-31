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В МИД не исключили ответных экономических санкций против США
В МИД не исключили ответных экономических санкций против США - РИА Новости, 31.05.2021
В МИД не исключили ответных экономических санкций против США
Россия изучает возможность экономических санкций против США в ответ на шаги Вашингтона, главное – не навредить российским компаниям, заявил директор... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:38
2021-05-31T11:31
россия
реакция на санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия изучает возможность экономических санкций против США в ответ на шаги Вашингтона, главное – не навредить российским компаниям, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии."Те дипломатические шаги, которые были реализованы, хорошо известны, а что касается экономических ответных мер, нам главное – не навредить собственным производителям, не навредить нашим компаниям. И там, где остается поле для сотрудничества, я думаю, нам необходимо продолжать взаимодействие. Так действуют и наши оппоненты, которые говорят, что там, где им выгодно, будут сотрудничать с Россией. Значит, где нам выгодно, мы будем сотрудничать с Западом", - отметил он.Отношения России и США за последние месяцы значительно осложнились. В середине марта президент США Джо Байден дал скандальное интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского президента Владимира Путина "убийцей", и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в американские выборы. Спустя месяц США ввели дополнительные санкции против России. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, а дипмиссиям США запретили нанимать граждан РФ и третьих стран. Кроме того, Москву временно покинул американский посол Джон Салливан – ему было рекомендовано провести консультации на родине.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что отношения двух стран находятся в "низшей точке".Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
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россия, реакция на санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика

В МИД не исключили ответных экономических санкций против США

10:38 31.05.2021 (обновлено: 11:31 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия изучает возможность экономических санкций против США в ответ на шаги Вашингтона, главное – не навредить российским компаниям, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
"Естественно, мы постоянно изучаем возможности таких ответных мер", - сказал Биричевский, комментируя возможность экономических ответных мер в отношении Вашингтона.
"Те дипломатические шаги, которые были реализованы, хорошо известны, а что касается экономических ответных мер, нам главное – не навредить собственным производителям, не навредить нашим компаниям. И там, где остается поле для сотрудничества, я думаю, нам необходимо продолжать взаимодействие. Так действуют и наши оппоненты, которые говорят, что там, где им выгодно, будут сотрудничать с Россией. Значит, где нам выгодно, мы будем сотрудничать с Западом", - отметил он.
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Отношения России и США за последние месяцы значительно осложнились. В середине марта президент США Джо Байден дал скандальное интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского президента Владимира Путина "убийцей", и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в американские выборы. Спустя месяц США ввели дополнительные санкции против России. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, а дипмиссиям США запретили нанимать граждан РФ и третьих стран. Кроме того, Москву временно покинул американский посол Джон Салливан – ему было рекомендовано провести консультации на родине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что отношения двух стран находятся в "низшей точке".
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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